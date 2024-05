La Universidad Austral recaudó más de $320 millones para su fondo de becas

El escenario elegido: las luces de la ciudad que enmarcaron un encuentro que ya es una tradición para la institución. “Este es un evento para compartir la preocupación común por mejorar la educación en nuestro país, en todos sus niveles, y particularmente la accesibilidad a la educación superior, habida cuenta del impacto positivo que tiene como factor de transformación en general y de movilidad social en particular. Las brechas entre los que más tienen y los que menos no dejan de crecer. Gracias por confiar en este sueño –que no tiene vuelta atrás– y que ustedes colaboran para hacerlo realidad: el de ayudar a cambiar lo que nos duele pero que amamos, transformando personas con una educación de calidad y con valores, dando oportunidades a todos”, expresó el rector de la Universidad Austral, Mag. Julián Rodríguez, durante sus palabras de bienvenida.