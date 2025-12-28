Situación crítica en Corrientes: San Luis del Palmar continúa bajo el agua con lluvias récord y evacuados + Seguir en









Casi 400 milímetros en 48 horas provocaron inundaciones en la localidad correntina, con más de 400 personas afectadas, centros de evacuación activos y un pronóstico climático adverso.

La localidad de San Luis del Palmar quedó bajo el agua.

La localidad San Luis del Palmar, en la provincia de Corrientes, atraviesa una situación crítica luego de recibir casi 400 milímetros de lluvia en apenas 48 horas, un volumen que superó ampliamente las previsiones oficiales y derivó en inundaciones generalizadas, evacuaciones y pérdidas materiales.

El intendente Néstor René Buján confirmó que la magnitud del fenómeno obligó a activar 12 centros de asistencia, donde permanecen más de 310 personas pertenecientes a 79 familias. A ese número se suman unas 45 familias autoevacuadas, lo que eleva a más de 400 la cantidad de vecinos que debieron abandonar sus hogares ante el avance del agua.

Flooding occurred in the city of San Luis del Palmar after a storm struck the region. The water level in the Riachuelo River rose by almost 4 meters. More than 60 families were evacuated. More than 300 mm of rain fell in just four days. pic.twitter.com/DVizG5hWEj — Climate Review (@ClimateRe50366) December 28, 2025 “Realmente esta gran caída de agua no nos la esperábamos en tan pocas horas”, sostuvo el jefe comunal, y remarcó que la mayor preocupación se concentra en unas 100 familias que residen en la ribera de la ruta provincial N°5, una de las zonas más expuestas.

El episodio se produjo apenas un mes y medio después de otra inundación de menor escala y dejó a la zona rural en un estado de extrema vulnerabilidad. La situación se ve agravada por el caudal que desciende desde áreas rurales ubicadas a unos 70 kilómetros, que drena directamente hacia el casco urbano, saturando los sistemas de escurrimiento.

Desde el gobierno local señalaron que uno de los puntos centrales de la crisis es la paralización de una megaobra de dragado en el riachuelo de la localidad, detenida por un conflicto judicial impulsado por grupos ambientalistas. Buján explicó que se trata de una obra clave para permitir un drenaje más rápido del agua y evitar que la acumulación de basura y vegetación frene su salida hacia el río Paraná.

San Luis del Palmar inundaciones El temporal afectó a más de 400 personas. “Hoy vemos las consecuencias de tantas familias que están padeciendo lamentablemente por esta situación”, afirmó el intendente, quien adelantó que gestionará ante el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) la reanudación de los trabajos, a los que definió como la solución más inmediata para mitigar futuras inundaciones. Alerta amarilla: cómo seguirá el tiempo en Corrientes El panorama meteorológico para los próximos días en Corrientes continúa siendo desalentador. Rige una alerta amarilla y se esperan tormentas fuertes entre lunes y martes, con un escenario de inestabilidad que podría extenderse hasta la tarde del 31 de diciembre. Frente a este contexto, las autoridades locales mantienen un monitoreo permanente del nivel del riachuelo, refuerzan la asistencia en los centros de evacuados y aguardan una mejora en las condiciones climáticas que permita avanzar con soluciones de infraestructura para evitar que la emergencia vuelva a repetirse. image Sigue la alerta amarilla en Corrientes.

