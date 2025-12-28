Brutal choque en la Panamericana: un Mercedes Benz clásico de u$s180.000 quedó destruido + Seguir en









El accidente ocurrió a la altura de Bancalari, cuando un modelo 230 SL Pagoda quedó detenido en la traza rápida y fue impactado por otro auto. No se registraron heridos.

Así quedó el Mercedes-Benz 230 SL Pagoda

Un siniestro vial que llamó la atención por el vehículo involucrado se produjo este sábado por la mañana en la autopista Panamericana, en cercanías del cruce con el Camino del Buen Ayre. Un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, modelo de colección y alto valor, sufrió la pérdida de una de sus ruedas mientras circulaba y quedó inmovilizado sobre la calzada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cómo ocurrió el impactante choque que involucró al Mercedes-Benz El hecho ocurrió alrededor de las 9:30, a la altura del puente Bancalari. De acuerdo con las imágenes que circularon luego del episodio, el automóvil clásico permanecía detenido en la traza rápida, con la rueda desprendida a pocos metros, cuando fue embestido desde atrás por otro vehículo que no logró frenar a tiempo. El impacto desplazó al Mercedes varios metros hasta hacerlo colisionar contra el guardarraíl.

mercedes-benz-2 A pesar de la violencia del choque, no se registraron personas heridas, aunque sí importantes daños materiales. Tampoco se vieron involucrados otros autos que circulaban por la autopista en ese momento. A pesar de la violencia del choque, no se registraron personas heridas, aunque sí importantes daños materiales. Tampoco se vieron involucrados otros autos que circulaban por la autopista en ese momento.

En redes sociales, usuarios señalaron que el vehículo había sido restaurado durante los últimos dos años y entregado recientemente a su dueño. Según esas versiones, el desprendimiento de la rueda se habría producido por una falla en el ajuste de las tuercas, situación que ahora deberá ser confirmada por las pericias correspondientes.