Tragedia en La Pampa: una mujer murió por comer un escabeche mal conservado + Seguir en









La víctima falleció tras un cuadro de botulismo y las autoridades locales ya investigan al comercio que produjo los alimentos.

Se registraron dos casos de botulismo en La Pampa por escabeches mal conservados. istock

Una mujer murió y otra permanece internada este domingo tras consumir conservas caseras contaminadas en la localidad de Toay en La Pampa. Se trata de dos casos de botulismo, una intoxicación mortal provocada por alimentos mal conservados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal anunció que clausuraron el comercio que había producido los alimentos vinculados al brote. Fuentes oficiales explicaron que si bien no hubo una denuncia, "a partir de la difusión mediática se inició la investigación" contra el comercio involucrado. En ese sentido, anticiparon que "las medidas de prueba dependerán de las comunicaciones de Salud y de los resultados de los análisis del Instituto Malbrán”.

La investigación preliminar apunta que el brote estaría vinculado a un escabeche producido en Toay. Las autoridades sanitarias ya solicitaron la intervención del municipio.

Desde la comuna aún no anunciaron medidas preventivas pero se espera que el intendente dé detalles al respecto durante una conferencia de prensa prevista para el próximo martes para informar sobre la situación.

Botulismo en La Pampa: las medidas de prevención Mientras tanto, la Dirección de Epidemiología recomendó no consumir ningún tipo de escabeches ni conservas caseras de la marcha Juli-Mar. Señalaron que estos productos no tienen la certificación del Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) ni del Registro Nacional de Establecimientos (RNE).

Por el momento, la Brigada de Investigaciones y la Agencia de Investigaciones de la Policía de La Pampa ya secuestró elementos para avanzar en la investigación. El comercio quedó bajo custodia policial para evitar cualquier manipulación mientras avanzan las pericias. El Ministerio de Salud aclaró además que no hay ninguna otra persona con síntomas compatibles con botulismo, por lo que por el momento no se piensa en una exposición al foco de contagio. Sin embargo, aunque el riesgo sea bajo, aseguraron que mantienen la vigilancia activa. "Cuanto más tiempo pasa, la posibilidad de nuevos casos se aleja, pero seguimos expectantes", afirmaron.