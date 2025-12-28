Santa Fe: detuvieron a una adolescente de 16 años por el asesinato de un joven de 15 + Seguir en









Según explicó la familia, los menores se habían conocido a través de las redes sociales y su primer encuentro personal fue el mismo día que él terminó muerto.

Jeremías Monzón fue encontrado sin vida en un galpón en el barrio Chalet.

Una joven de 16 años fue detenida este domingo, acusada del brutal asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue encontrado sin vida el 22 de diciembre -después de cuatro días de búsqueda- en un galpón de un descampado en el barrio Chalet, a un costado del estadio del club Colón de Santa Fe con entre 20 y 23 puñaladas. Se espera que la menor sea imputada por la Justicia este lunes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien inicialmente se había afirmado que la joven era la novia de Monzón, su familia explicó que apenas se habían conocido por redes sociales y que el primer contacto personal lo iba a tener el día que terminó muerto.

Luego de cinco días de búsqueda, la joven fue hallada en buen estado de salud y quedó detenida por el crimen. Además, también quedó aprehendido por el mismo caso otro adolescente de 15 años -que fue entregado por su madre- y las autoridades todavía trabajan para encontrar a un tercer sospechoso.

Los investigadores todavía no pudieron determinar el móvil del asesinato aunque los primeros datos señalan que el crimen habría sido filmado. En las últimas horas, llevaron a cabo una serie de allanamientos en Colón para poder recopilar elementos y esclarecer los detalles del caso que continúa abierto.

Durante la investigación además se reveló que hay registros de antecedentes que señalan que Monzón había viajado desde Santo Tomé a Santa Fe para encontrarse con la joven, momento que quedó registrado en cámaras de videovigilancia.

La muerte de Jeremías Monzón Jeremías Monzón desapareció el 18 de diciembre y recién cuatro días después la Policía pudo confirmar su asesinato cuando los vecinos alertaran sobre el dato del galpón en el acceso sur a esta ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón. De acuerdo a la autopsia, el cuerpo de Monzón presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría de la fecha que su familia comenzó a buscarlo, aunque la denuncia se concretó al día siguiente.