Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: cuándo cobran los jubilados en diciembre de 2025

El organismo previsional santafesino ya confirmó el cronograma de pagos correspondiente al mes de noviembre.

La caja de jubilaciones santafesina confirmó el calendario de pagos. Freepik

En la provincia de Santa Fe, es la Caja de Jubilaciones la que se encarga de administrar los fondos de jubilados y pensionados, entre otras tareas. En ese sentido, ya confirmó cuándo se pagarán los haberes correspondientes al mes de noviembre, y será durante la primera semana de diciembre.

Para simplificar la organización, el calendario de pagos tendrá dos fechas diferentes, por lo que algunos de los beneficiarios cobrarán el lunes 1 de diciembre y el resto lo hará en la segunda fecha, que será el día jueves 4. La clasificación será en base al monto que reciban.

Jubilados de Santa Fe El organismo previsional santafesino ya confirmó el cronograma de pagos para los jubilados y pensionados provinciales. Imagen: Freepik Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en diciembre 2025 El cronograma de pagos para los jubilados y pensionados de Santa Fe comenzará el lunes 1 de diciembre. Ese día, cobrarán todos aquellos pasivos cuyo monto de bolsillo a percibir no supere la cifra de $1.100.000. Tendrán acreditado el dinero en sus cuentas a partir del día sábado 29 de noviembre.

Por otro lado, el día jueves 4 de diciembre será el turno de todos aquellos pasivos que perciban un monto de bolsillo superior a la cifra de $1.100.000. Para más información, consultar los canales oficiales de comunicación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe.