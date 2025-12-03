SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
3 de diciembre 2025 - 07:30

Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: cuándo cobran los jubilados en diciembre de 2025

El organismo previsional santafesino ya confirmó el cronograma de pagos correspondiente al mes de noviembre.

La caja de jubilaciones santafesina confirmó el calendario de pagos.

La caja de jubilaciones santafesina confirmó el calendario de pagos.

Freepik

En la provincia de Santa Fe, es la Caja de Jubilaciones la que se encarga de administrar los fondos de jubilados y pensionados, entre otras tareas. En ese sentido, ya confirmó cuándo se pagarán los haberes correspondientes al mes de noviembre, y será durante la primera semana de diciembre.

Para simplificar la organización, el calendario de pagos tendrá dos fechas diferentes, por lo que algunos de los beneficiarios cobrarán el lunes 1 de diciembre y el resto lo hará en la segunda fecha, que será el día jueves 4. La clasificación será en base al monto que reciban.

Informate más
Jubilados de Santa Fe
El organismo previsional santafesino ya confirmó el cronograma de pagos para los jubilados y pensionados provinciales.

El organismo previsional santafesino ya confirmó el cronograma de pagos para los jubilados y pensionados provinciales.

Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en diciembre 2025

El cronograma de pagos para los jubilados y pensionados de Santa Fe comenzará el lunes 1 de diciembre. Ese día, cobrarán todos aquellos pasivos cuyo monto de bolsillo a percibir no supere la cifra de $1.100.000. Tendrán acreditado el dinero en sus cuentas a partir del día sábado 29 de noviembre.

Por otro lado, el día jueves 4 de diciembre será el turno de todos aquellos pasivos que perciban un monto de bolsillo superior a la cifra de $1.100.000. Para más información, consultar los canales oficiales de comunicación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias