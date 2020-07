Lavaderos de autos reabrieron con 30% menos de demanda y precios más altos

Lo cierto es que los lavaderos volvieron a operar tras más de 4 meses de inactividad. “Llevamos adelante protocolos para cuidar al personal y a nuestros clientes, se usa barbijos y se toma temperatura como principal medida”, destacó Krenn. Esos nuevos costos que deben afrontar sumado a las deudas que se acumularon en los últimos meses por la inactividad del sector se tradujo en una suba en promedio del 15% de los precios. “En mi lavadero pasamos de cobrar $480 a $550”, indicó Atilio Krenn.

La mayoría de las empresas del rubro, hay por lo menos 200 en la Ciudad de Buenos Aires, fueron beneficiadas con el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), sin embargo acumularon deudas sobretodo en el pago de los alquileres y los servicios. “Hay muchos socios que está complicados hacia el futuro, hay menos caudal de trabajo por lo que será muy complejo recuperar las pérdidas en facturación de este año”, sostuvo el presidente de CALAMA.

Además la competencia desleal que denuncian desde la cámara complica aún más el escenario a futuro. “Hay por lo menos 150 lavaderos en negro en la Capital, cobran mucho más barato porque no tienen a su personal en blanco ni cumplen con las obligaciones ante la AFIP. Esos lavaderos hoy volvieron a abrir y mantuvieron sus valores como en marzo, para nosotros eso es insostenible”, concluyó Krenn. Hoy los lavaderos clandestinos tienen un valor de entre $150 y $200, menos de la mitad de lo que cobran aquellos registrados.

“Además se nos encareció el pago de los viáticos. Hoy todo nuestro personal tiene que venir en transporte privado, al no ser esenciales no pueden venir en colectivo, tren o subte. Tenemos una complicación grande también porque mucho personal no se presenta a sus puestos de trabajo por miedo a contagiarse”, describió. Lo cierto es que para el sector llegar a fin de año no será una tarea sencilla. “creemos que muchos van a cerrar definitivamente sus puertas”, concluyó Krenn preocupado por el presente del rubro.