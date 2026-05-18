El Malbrán desplegó una investigación en Ushuaia por el brote de hantavirus: buscan roedores portadores

Especialistas despliegan un estudio de campo con captura de especies silvestres y análisis avanzados para rastrear el origen del virus detectado en una expedición antártica.

Científicos del Malbrán capturan roedores en Ushuaia para investigar el brote de hantavirus.

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El trabajo se realiza en conjunto con la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud provincial , en zonas seleccionadas por criterios ecológicos y epidemiológicos.

Los especialistas analizan tanto el ambiente como los hábitos de especies que podrían transmitir el virus, entre ellas el Oligoryzomys longicaudatus , el Abrothrix hirta y el Abrothrix olivacea . La recolección de ejemplares se extenderá durante una semana.

Para el estudio, se tomarán muestras a roedores con estrictas medidas de seguridad para análisis genéticos y serológicos.

El equipo cumple estrictas medidas de seguridad, con uso de mamelucos descartables , protección ocular, mascarillas de alta eficiencia y sistemas de respiración autónoma. Las capturas se realizan con trampas Sherman colocadas durante la noche y revisadas de día.

Los roedores son trasladados a un laboratorio de campaña donde se toman muestras de sangre y tejidos bajo protocolos de bioseguridad.

Las muestras se almacenan a -80 °C y luego se envían al laboratorio central del Malbrán. Allí se realizan análisis serológicos para detectar anticuerpos contra el virus y, en caso positivo, estudios moleculares mediante RT-PCR para identificar el genoma viral.

Posteriormente, la secuenciación genética permite caracterizar la cepa circulante y aportar información clave para la vigilancia epidemiológica y el seguimiento del brote.

La OMS advirtió que podrían aparecer nuevos casos de hantavirus, pero afirmó que el riesgo global es bajo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este sábado que el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius mantiene un riesgo bajo para la población general, aunque advirtió que podrían confirmarse nuevos contagios en los próximos días como parte del seguimiento epidemiológico.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en una rueda de prensa que la respuesta sanitaria desplegada hasta el momento permitió contener la situación. En ese sentido, sostuvo que el escenario actual “demuestra que las medidas de control están funcionando”.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias notificaron 10 casos de hantavirus, entre ellos tres fallecidos. La OMS indicó que las prioridades actuales pasan por sostener el monitoreo activo de los casos confirmados y sospechosos, avanzar con las pruebas de laboratorio y reconstruir el origen y la propagación del brote.

Tedros explicó que el organismo busca “comprender mejor la epidemiología del virus”, tanto por el recorrido de las personas afectadas como por los posibles contactos vinculados al crucero.