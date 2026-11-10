The Killers, The War On Drugs y St. Vincent también figuran en el cartel del festival de música VetsAid del guitarrista de Eagles, Joe Walsh.

Paul McCartney y Ringo Starr , se reunirán para un show único en Las Vegas en 2027, algo que se espera sea un momento más que especial para los fanáticos de The Beatles y la música en general.

El dúo actuará en el festival de música VetsAid del guitarrista de los Eagles , Joe Walsh , el 27 de enero del próximo año, junto a bandas como The Killers, The War On Drugs, St. Vincent y Lucius en el MGM Grand Garden Arena. Se anunciarán más artistas en las próximas semanas.

“Acompáñenme en el escenario con mis ídolos musicales Paul y Ringo (y más invitados sorpresa)” , dijo Walsh. “Apoyemos a nuestros veteranos y apoyémonos mutuamente”.

Todos los beneficios netos del festival se destinarán a organizaciones benéficas relacionadas con los veteranos, en coordinación con el Combined Arms Institute.

Este concierto será la primera vez que McCartney y Starr actúen juntos en directo desde el espectáculo del primero en el O2 de Londres el 19 de diciembre de 2024. En aquella ocasión interpretaron "Helter Skelter" y "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" como parte de la gira "Got Back" de McCartney.

Más recientemente, ambos colaboraron en el tema "Home To Us" del último álbum de McCartney, "The Boys Of Dungeon Lane".

Es la primera canción que los dos íconos de los Beatles grabaron juntos a dúo, en la que también participaron Sharleen Spiteri y Chrissie Hynde de The Pretenders como vocalistas invitadas. McCartney tocó la mayoría de los instrumentos en la canción, al igual que en su álbum debut en solitario de 1970, "McCartney", y fue producida por Andrew Watt.

Al compartir lo que inspiró la canción, McCartney dijo en aquel momento: “Ringo vino al estudio y tocó un poco la batería. Le dije a Andrew: ‘Deberíamos grabar una canción y enviársela’. Así que esta canción está hecha totalmente pensando en Ringo…”.

“Al escribir la canción, hablo de nuestros orígenes. Como mucha gente, uno empieza de la nada y se labra el camino. Ringo era de Dingle, y allí la cosa era dura. Decía que lo asaltaban al volver a casa porque trabajaba. Aunque era una locura, era nuestro hogar”, añadió.

La última vez que los dos miembros supervivientes de los Beatles trabajaron juntos fue en el tema independiente de 2023 "Now And Then", que se creó a partir de una pista vocal de John Lennon descubierta en 1994 y que fue catalogada como la canción "final" de los Fab Four.