De negro y en el Parlamento Europeo: así fue la primera aparición de Meghan Markle luego de la detención de su padre + Agregar ámbito en









La duquesa acompañó a su esposo Harry, quien dio un sentido discurso sobre la necesidad de que "los niños se sientan seguros". Se la vio seria y evitó hablar con la prensa.

Meghan fue vista en el Parlamento Europeo, durante una jornada sobre la seguridad infantil en internet. Gentileza: Hola

La duquesa de Sussex Meghan Markle hizo su primera aparición pública, luego de la detención de su padre por portación de material pornográfico de menores. Fue vista este martes en el Parlamento Europeo, en Bruselas, acompañando a su marido Harry, en el marco de una jornada sobre la seguridad infantil en internet. Se la vio con un rostro serio y vestida de negro.





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Se trató de una de las actividades más importantes dentro de la corona británica desde que Meghan y Harry volvieron a Reino Unido. Allí, la duquesa fue vista con una expresión seria y aferrada a la mano de su marido.

La primera aparición pública de Meghan Markle luego de la detención de su padre La causa contra Thomas Markle sigue en marcha luego de que en las últimas horas fuera puesto en libertad bajo fianza por el juez federal Thomas Wilson, tras una orden de arresto domiciliario mientras avanza la investigación.

Meghan lucía con una expresión seria en el rostro, vestida de negro y aferrada a la mano de su marido al ingresar al Parlamento. Gentileza: Hola Por otro lado, el medio británico Daily Mail consignó que la duquesa no pronunció ningún discurso en conjunto con Harry ya que "no está lo suficientemente fuerte emocionalmente". En ese sentido, varios periodistas se acercaron pero ella evitó el contacto a toda costa.

Desde Bruselas, el duque habló sobre la importancia de que los niños "se sientan seguros dondequiera que estén". "Todos los niños deberían poder conectarse a internet y descubrir algo maravilloso. Un amigo. Un interés que se convierta en pasión. Un lugar donde se sientan comprendidos", subrayó Harry.

Tras las palabras del duque, Meghan abrazó a una madre, identificada como Sandra Spitaels, cuyo hijo de 15 años, Glenn, se quitó la vida en 2017 tras la publicación en internet de una imagen suya desnudo, pronunciara un discurso. El acusado Thomas Markle fue arrestado el pasado viernes en Florida, EEUU, en una causa que lo involucra en la posesión de material de abuso sexual infantil. Daily Mail El padre de Meghan Markle fue arrestado luego de las acusaciones de posesión de material de abuso infantil El padre de la duquesa Meghan de Sussex, Thomas Markle, fue arrestado el pasado viernes en Florida, EEUU, en una causa que lo involucra en la posesión de material de abuso sexual infantil. La repercusión comenzó hace unas semanas cuando se anunció que estaba siendo investigado luego de que uno de sus hijos hallara el material en una propiedad a su nombre en Filipinas. Fotografías publicadas en los medios británicos Daily Mail y The Sun mostraron al acusado esposado y rodeado de personal del FBI, mientras permanecía sentado en una silla de ruedas. El Departamento de Justicia de EEUU afirmó que "un hombre de Florida fue arrestado hoy tras una denuncia penal federal que alega que guardaba material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés). El documento del Departamento detalló que en la causa pesa la posesión de "fotografías sexualmente explícitas de sí mismo con niñas prepúberes, en dos trasteros de la zona de Los Ángeles que alquiló durante casi dos décadas".