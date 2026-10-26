El Festival La Porteña anunció parte de su lineup: Karina, Christian Herrera, Juan Fuentes y más + Agregar ámbito en









La segunda edición se realizará el sábado 12 de diciembre, desde las 16 horas, en el Hipódromo de Palermo.

“La Princesita” será parte del festival.

El Festival La Porteña anuncia a los primeros artistas de su segunda edición, que se realizará el sábado 12 de diciembre, desde las 16 horas, en el Hipódromo de Palermo.

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Christian Herrera, Juan Fuentes, Radamel, Flor Paz, Los Tordos y Sotreta integran la primera tanda de confirmaciones de esta gran celebración del folklore, el baile y las diferentes expresiones de nuestra identidad nacional. Como broche de oro, Karina “La Princesita” coronará la jornada con un cierre a pura cumbia.

Estos primeros anuncios reúnen distintas generaciones y maneras de vivir la música popular argentina. La fuerza del Chaco salteño llegará de la mano de Christian Herrera , una de las voces de mayor crecimiento del folklore actual; mientras que Juan Fuentes, exintegrante de Los Huayra, aportará la potencia interpretativa y el sello salteño que distinguen su carrera solista. Flor Paz conjugará el legado de una familia fundamental para nuestra música con una búsqueda propia y contemporánea, y Radamel , joven revelación de Suncho Corral, representará a una nueva generación que mantiene viva la chacarera y la identidad santiagueña.

La propuesta también contará con Los Tordos, representantes de un folklore joven, festivo y profundamente ligado a la tradición, y con Sotreta, el grupo que combina folklore y cumbia para trasladar el espíritu de las peñas del campo a la ciudad. Para coronar la jornada, Karina "La Princesita", una de las figuras más importantes de la música tropical argentina, hará vibrar al público con todo el ritmo de la cumbia.

Llega una nueva edición de La Porteña Tras reunir a más de 10.000 personas en 2025, la nueva edición proyecta una convocatoria de 12.000 asistentes y propone una experiencia integral alrededor de las tradiciones argentinas. Con dos escenarios y más de quince artistas de primera línea, el festival celebrará nuestra música y nuestras raíces. La programación continuará develándose durante las próximas semanas y tres grandes figuras serán anunciadas el 23 de noviembre.

La experiencia se completará con un dinámico paseo de artesanos, presentado por ExpoMate, que reunirá a más de 30 expositores, además de clases de danzas folklóricas, comidas típicas, juegos camperos y shows sorpresa. Como novedad musical de esta edición, el festival incorporará también una imperdible propuesta de tango. Pensado para todas las edades, Festival La Porteña invita a disfrutar en familia y compartir la música, el baile, la gastronomía y las tradiciones nacionales al aire libre, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Cómo y dónde comprar las entradas para La Porteña Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek. Los clientes de Banco Provincia cuentan con el beneficio BAPRO, que les permite abonar su compra en 4 cuotas sin interés.

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