Llega el frío con lluvias y viento: cuándo llega el cambio del clima al AMBA y alrededores







Luego de algunos días con clima agradable, las temperaturas sufrirán una baja significativa y no se descarta la presencia de ciclogénesis.

La lluvia volverá a decir presente en el AMBA Mariano Fuchila

Después de un período prolongado sin lluvias, el pronóstico para Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) anticipa un cambio de escenario importante.

Los modelos meteorológicos coinciden en que a partir del lunes 18 se desarrollará un proceso de ciclogénesis en el este del país, que podría derivar en la formación de un sistema de baja presión. Aunque aún existe cierta incertidumbre sobre su ubicación y magnitud exactas, las proyecciones preliminares indican que el martes 19 será la jornada más significativa, con precipitaciones generalizadas y acumulados estimados entre 25 y 50 milímetros en 24 horas.

El inicio de las lluvias podría darse durante la noche del martes en la Ciudad y el conurbano, extendiéndose hasta la madrugada y mañana del miércoles 20. En horas de la tarde de ese día, no se descartan tormentas más intensas. Antes de este evento, se prevén temperaturas máximas de hasta 19°C el martes y 15°C el miércoles, con mínimas entre 5°C y 9°C.

Lluvias y descenso térmico: cuándo llega el cambio de tiempo al AMBA y alrededores El ingreso del sistema traerá consigo un nuevo descenso térmico: para el jueves 21 se espera una mínima de 3°C y una máxima de 13°C, con cielo parcialmente nublado a despejado. Condiciones similares se mantendrán el viernes 22, mientras que el sábado se presentará con nubosidad variable y sin lluvias previstas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En los últimos meses, la región experimentó una menor frecuencia de precipitaciones debido a la persistencia de sistemas de alta presión, que estabilizan la atmósfera e impiden el desarrollo de nubosidad de gran desarrollo vertical. Este patrón, sumado a la influencia de fenómenos oceánicos y cambios en la circulación atmosférica, ha modificado la distribución temporal de las lluvias, concentrándolas en eventos aislados pero intensos.

Lluvia Tormenta Clima El inicio de las lluvias podría darse durante la noche del martes en la Ciudad y el conurbano, extendiéndose hasta la madrugada y mañana del miércoles 20. Mariano Fuchila Especialistas advierten que esta irregularidad puede tener efectos en el abastecimiento de agua y en la actividad agrícola, lo que refuerza la necesidad de monitorear de cerca los pronósticos y planificar un uso eficiente del recurso hídrico.

