Ola polar en Brasil: ciudades cubiertas por nieve y récord en temperaturas bajo cero

El hecho ocurrió en la Sierra Catarinense, ubicado en el estado de Santa Catarina. La temperatura alcanzó los -2°C.

Alguna ciudades de Brasil vivieron, en los últimos días, una auténtica ola polar que provocó fuertes nevadas y el descenso de las temperaturas por debajo de los 0°C. Uno de las imágenes más impresionantes fue la ocurrida en la Sierra Catarinense, conocida por su frondoso paisaje verde, que amaneció completamente cubierta de blanco la madrugada del sábado a causa de la nieve.

El fenómeno climático afectó principalmente a las ciudades de San Joaquín e Irupema, ubicadas en el estado de Santa Catarina. Esta es la tercera vez en el año que la región se ve afectada por el fuerte descenso de las temperaturas.

En detalle, el hecho fue provocado por una ola polar que estuvo acompañada de una intensa caída de nieve durante varias horas , haciendo que la temperatura descendiera a valores bajo cero. Las ciudades más perjudicadas por este fenómeno fueron San Joaquín e Irupema.

Esta es la tercera vez en el año que la región de Santa Catarina y Rio Grande do Sul se ve afectada por este tipo de fenómeno climático. El temporal dejó muchas calles intransitables y las autoridades emitieron alertas para que los conductores circulen con precaución.

La inusual postal nevada fue motivo para que cientos de turistas y residentes registraran con sus teléfonos celulares la caída de nieve. Según informó el Instituto Nacional de Meteorología (INMET), en San Joaquín, Urupema y Bom Jardim da Serra la temperatura llegó a los -2° C.

Nieve Brasil 2 @eduardoleite

Las alertas por la continuidad de la nieve y las lluvias heladas siguen vigentes y podrían mantenerse hasta el miércoles de esta semana. Las condiciones de humedad y frío extremo podrían extender este fenómeno a zonas del centro de Brasil.

Ola de frío con heladas intensas y brusco descenso de las térmicas: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arranca este martes con una jornada fresca y una mínima de 8 grados. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento Zonda y se esperan "heladas intensas" para seis provincias, aseguró Meteored.

El sitio Meteored sostuvo que se aproxima "el ingreso de una nueva masa de aire frío" para todo el país, generando un descenso térmico significativo y provocando heladas generalizadas, especialmente en la zona central".

Según la web especializada, existe el riesgo de heladas en la región pampeana y en Cuyo a la espera de térmicas más bajas entre miércoles y viernes "con mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 0 °C y heladas de moderada a fuerte intensidad".

En Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe, San Luis y sur de Mendoza, se prevé la mayor incidencia de este fenómeno. Sin embargo, será por poco tiempo ya que para "el fin de semana el viento rotará nuevamente al sector norte, favoreciendo un rápido aumento de las temperaturas".