El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un viernes con máxima de 17 grados, a la espera de una baja considerable de las mínimas con el correr del fin de semana largo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó alerta por nieve y vientos para seis provincias y las Islas Malvinas.
Finde XL y mínima de 3 grados en el AMBA: para cuándo se espera esta baja y cómo seguirá el clima
El AMBA encara una jornada que espera máxima de 17. El SMN alertó por nevadas y fuertes vientos en el sur.
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El SMN indicó marcas entre los 7 y 17 grados para este viernes, con neblinas durante la mañana y el cielo parcialmente nublado. Hacia le fin de semana largo, el sábado comenzará con mínima de 8 y máxima de 14 mientras volverán las precipitaciones: por la tarde, se esperan lluvias aisladas y por la noche chaparrones.
Nevada y vientos: las provincias afectadas
El organismo indicó nieve para la región cordillera a la altura de Mendoza, Neuquén y Río Negro. Allí se esperan valores de acumulación de entre 20 cm y 60 cm.
Además, esas zonas podrían ser afectadas por vientos junto a Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h.