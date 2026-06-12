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12 de junio 2026 - 09:06

Finde XL y mínima de 3 grados en el AMBA: para cuándo se espera esta baja y cómo seguirá el clima

El AMBA encara una jornada que espera máxima de 17. El SMN alertó por nevadas y fuertes vientos en el sur.

Los próximos días esperan mínimas por debajo de los 5 grados.

Los próximos días esperan mínimas por debajo de los 5 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un viernes con máxima de 17 grados, a la espera de una baja considerable de las mínimas con el correr del fin de semana largo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó alerta por nieve y vientos para seis provincias y las Islas Malvinas.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El SMN indicó marcas entre los 7 y 17 grados para este viernes, con neblinas durante la mañana y el cielo parcialmente nublado. Hacia le fin de semana largo, el sábado comenzará con mínima de 8 y máxima de 14 mientras volverán las precipitaciones: por la tarde, se esperan lluvias aisladas y por la noche chaparrones.

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El domingo la mínima llegará a los 3 grados, la más baja de la semana, mientras la máxima estará en los 10 grados y con una jornada mayormente soleada. Finalmente, el lunes será un día pleno de sol aunque con un clima igual de gélido que el anterior con marcas entre los 4 y 14 grados.

Nevada y vientos: las provincias afectadas

El organismo indicó nieve para la región cordillera a la altura de Mendoza, Neuquén y Río Negro. Allí se esperan valores de acumulación de entre 20 cm y 60 cm.

Además, esas zonas podrían ser afectadas por vientos junto a Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h.

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