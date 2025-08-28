El clima en el Área Metropolitana de Buenos (AMBA) se presenta este jueves con una mínima de 12 grados, sin lluvias a la vista. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre lluvias para la llegada del fin de semana y también se esperan más regiones del país afectadas.
Llega la tormenta de Santa Rosa: cuándo lloverá y qué regiones del país se verán afectadas
El AMBA enfrenta un jueves sin lluvias a la vista y con máxima superior a 20 grados. El SMN alertó por lluvias aisladas para el fin de semana a la par de la llegada de la tormenta de la creencia popular.
Continúa el clima soleado para este miércoles, según Inumet
Tras la "mini primavera", llega Santa Rosa: cuándo llovería en el país
Estos días coinciden con la llamada tormenta de Santa Rosa en la cultura popular, bautizada en honor a Santa Rosa de Lima. La historia se remonta a una entidad del mismo nombre, considerada patrona de la capital de Perú y de América.
Esta mujer impidió el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal, cuando desencadenó una tormenta a fuerza de plegarias realizadas en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Para este jueves se espera un cielo ligeramente nublado en la mañana, algo nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche. Las marcas se ubicarán entre los 12 y 22 grados.
Ya más cerca del Día de Santa Rosa, el viernes se anticipa con cielo nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 13 y 21 grados.
En tanto, el SMN alertó sobre probabilidades de tormentas aisladas desde la tarde del sábado 30 de agosto. En tanto, para el domingo se esperan lluvias aisladas para todo el domingo y con mejoras desde el lunes.
La ciclogénesis que llega este fin de semana a la Argentina
La llamada tormenta de Santa Rosa llegará este año el sábado 30, con alta probabilidad de lluvias y tormentas generalizadas hasta el domingo 31 en provincias como Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y el sur del Litoral.
Los valores acumulados podrán superar los 100 mm y el sitio Meteored evalúa que el escenario bonaerense "es crítico" a raíz de las recientes lluvias. En el sector agropecuario, la superficie creció "entre un 30 % y 40 % en apenas diez días" en localidades como Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares y 9 de Julio.
En el sur de Mendoza, que suele tener valores de entre 15 y 20 mm en todo un mes, podría dejar acumulaciones de más de 80 mm, según modelo como el ECMWF.
