Llega la tormenta de Santa Rosa: cuándo lloverá y qué regiones del país se verán afectadas

El AMBA enfrenta un jueves sin lluvias a la vista y con máxima superior a 20 grados. El SMN alertó por lluvias aisladas para el fin de semana a la par de la llegada de la tormenta de la creencia popular.

Este jueves la mínima en el AMBA es de 12 grados. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos (AMBA) se presenta este jueves con una mínima de 12 grados, sin lluvias a la vista. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre lluvias para la llegada del fin de semana y también se esperan más regiones del país afectadas.

Estos días coinciden con la llamada tormenta de Santa Rosa en la cultura popular, bautizada en honor a Santa Rosa de Lima. La historia se remonta a una entidad del mismo nombre, considerada patrona de la capital de Perú y de América.

Esta mujer impidió el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal, cuando desencadenó una tormenta a fuerza de plegarias realizadas en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Para este jueves se espera un cielo ligeramente nublado en la mañana, algo nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche. Las marcas se ubicarán entre los 12 y 22 grados.

Ya más cerca del Día de Santa Rosa, el viernes se anticipa con cielo nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 13 y 21 grados.

#PronósticodelTiempo

"Un día igual al otro".

Se mantiene la estabilidad, con cielos despejados y ambiente primaveral para el centro y norte del país.

El fin de semana llegan los cambios a la franja central con una nueva #ciclogénesis.



Más infohttps://t.co/ETGSOmNJR3 pic.twitter.com/XYoPeur8XQ — Meteored.com.ar (@MeteoredAR) August 28, 2025 En tanto, el SMN alertó sobre probabilidades de tormentas aisladas desde la tarde del sábado 30 de agosto. En tanto, para el domingo se esperan lluvias aisladas para todo el domingo y con mejoras desde el lunes. La ciclogénesis que llega este fin de semana a la Argentina La llamada tormenta de Santa Rosa llegará este año el sábado 30, con alta probabilidad de lluvias y tormentas generalizadas hasta el domingo 31 en provincias como Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y el sur del Litoral.

Los valores acumulados podrán superar los 100 mm y el sitio Meteored evalúa que el escenario bonaerense "es crítico" a raíz de las recientes lluvias. En el sector agropecuario, la superficie creció "entre un 30 % y 40 % en apenas diez días" en localidades como Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares y 9 de Julio. En el sur de Mendoza, que suele tener valores de entre 15 y 20 mm en todo un mes, podría dejar acumulaciones de más de 80 mm, según modelo como el ECMWF.