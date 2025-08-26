Qué es la Tormenta Negra, el peligroso fenómeno que mantiene bajo alerta a todo México







La llamada "Tormenta Negra" mantiene en vilo a más de 7 estados de México que se preparan la recibir el impacto de este fenómeno meteorológico que fue comparado con las lluvias que sufrió Hong Kong a principio de mes.

México se mantiene bajo alerta ante la llegada de la "Tormenta Negra". Gentileza Perfil

La Tormenta Negra hoy mantiene en alerta a todo México. El concepto, que se suma al de otros fenómenos como huracanes, tifones y sismos que suelen azotar las costas de ese país, remite a la magnitud del acumulado de lluvia esperado para la época y equipara su gravedad con los fenómenos de emergencia llamados del mismo modo en Asia.

¿En qué consiste la Tormenta Negra? Los expertos en México explican que el fenómeno es consecuencia de la interacción de varios sistemas metereológicos: monzón mexicano, una vagauda en altura -esto es, un sistema de baja presión atmosférica entre otras dos áreas de mayor presión que provoca lluvias- y la divergencia atmosférica, que desencadenan tormentas eléctricas y lluvias torrencias con la posibilidad de crecidas súbitas.

El Servicio Meteorológico Nacional (MSN) de México comunicó que son siete los estados de México que podrían experimentar lluvias de más de 100 milímetros en un día. Entre los sitios que esperan estas lluvias están el oeste de Durango, el oeste de Chiapas, el norte y centro de Nayarit, el oeste de Tabasco, el sur de Veracruz, el norte y este de Oaxaca y el sur de Sinaloa.

tormenta-tropical-idalia.jpg El Servicio Meteorológico de México indicó cuáles eran los estados de ese país bajo alerta por la llegada de la Tormenta Negra. Twitter

Además, se preveen chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte y noreste del país; y con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima. En el oriente y sur de México, en tanto, se esperan lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero y la península de Yucatán.

Tormenta negra, también en Asia El 5 de agosto, las autoridades de Hong Kong emitieron la señal negra de tormenta, esto es, la más grave en sus sistema de avisos, luego de que se registran lluvias de más de 70 milímetros por hora. La alerta emitida se prolongó hasta las 15.00 horas. Para ese momento, el agua en el hospital más grande de la ciudad llegaba a la altura de los tobillos en tanto que las clínicas anunciaban que cerrarían sus puertas hasta tanto dejara de llover. Japón lluvias La Tormenta Negra en Hong Kong provocó zonas anegadas. (Foto ilustrativa) Foto: AFP En total, más de 140 personas resultaron heridas durante la Tormenta Negra en tanto que se suspendieron las clases escolares y se cerraron todas las oficinas de administración pública. En tanto, varias zonas urbanas resultaron anegadas, impidiendo incluso la circulación de trenes y funiculares. El Departamento de Drenaje desplegó bombas de agua y decenas de equipos de respuesta rápida para contener los efectos del temporal. El fenómeno actual en México fue vinculado con el de Hong Kong directamente por las autoridades mexicanas. En efecto, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y las autoridades locales marcaron la similitud entre los registros previstos para México y los de días recientes en ciudades como Hong Kong.

