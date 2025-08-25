Temporal en Bariloche con vientos de 100 km/h, más de 300 llamados de emergencia y graves destrozos en la ciudad







Entre las intervenciones más relevantes, se contabilizaron 50 árboles caídos, 48 voladuras de techos, 15 postes derribados, un camión chileno volcado en Circunvalación, además de 9 marquesinas y 7 carteles desprendidos.

Un fuerte temporal azotó a Bariloche

El fuerte temporal que azotó a Bariloche durante el fin de semana dejó un saldo de numerosos destrozos en la ciudad y una gran demanda de asistencia a Protección Civil. Desde el municipio confirmaron que entre la madrugada y las 8 de la mañana de este lunes se recibieron 330 llamados al 103, lo que obligó a desplegar un intenso operativo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la central trabajaron tres operadores desde primera hora, mientras que otros cuatro agentes recorrieron distintos sectores de la ciudad en camioneta, con motosierras, escaleras y el equipamiento necesario para atender emergencias.

Temporal en Bariloche: más de 300 llamados y graves destrozos en la ciudad A pesar de la magnitud de los incidentes, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Entre las intervenciones más relevantes, se contabilizaron 50 árboles caídos, 48 voladuras de techos, 15 postes derribados, un camión chileno volcado en Circunvalación, además de 9 marquesinas y 7 carteles desprendidos.

bariloche-temporal A pesar de la magnitud de los incidentes, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas. El personal de Protección Civil no tuvo descanso durante la jornada, respondiendo a una gran cantidad de llamados de vecinos afectados por las ráfagas y el temporal que aún se hace sentir en algunos sectores de la región.

Temas Bariloche

Clima