El fuerte temporal que azotó a Bariloche durante el fin de semana dejó un saldo de numerosos destrozos en la ciudad y una gran demanda de asistencia a Protección Civil. Desde el municipio confirmaron que entre la madrugada y las 8 de la mañana de este lunes se recibieron 330 llamados al 103, lo que obligó a desplegar un intenso operativo.
Temporal en Bariloche con vientos de 100 km/h, más de 300 llamados de emergencia y graves destrozos en la ciudad
Entre las intervenciones más relevantes, se contabilizaron 50 árboles caídos, 48 voladuras de techos, 15 postes derribados, un camión chileno volcado en Circunvalación, además de 9 marquesinas y 7 carteles desprendidos.
En la central trabajaron tres operadores desde primera hora, mientras que otros cuatro agentes recorrieron distintos sectores de la ciudad en camioneta, con motosierras, escaleras y el equipamiento necesario para atender emergencias.
A pesar de la magnitud de los incidentes, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.
El personal de Protección Civil no tuvo descanso durante la jornada, respondiendo a una gran cantidad de llamados de vecinos afectados por las ráfagas y el temporal que aún se hace sentir en algunos sectores de la región.
