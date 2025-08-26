Vuelven las lluvias al AMBA: qué días se esperan tormentas y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA tendrá una mínima de 11 grados con un clima primaveral. El SMN emitió alerta para lluvias.

La máxima para este martes en el AMBA es de 21 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un martes con un día primaveral y una máxima de 21 grados. Sin embargo, se espera la vuelta de las lluvias luego de las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Estos últimos días se caracterizaron por una serie de fenómenos vinculados a la ciclogénesis junto con días de humedad y calor.

Según informaron del SMN, las lluvias aisladas llegarían a la ciudad el sábado por la tarde y durarían hasta el domingo .

Para este martes, se espera una mínima de 11° y una máxima de 21° con cielo despejado. Por su parte, el miércoles tendrá un cielo algo nublado con una mínima de 12° y misma máxima que el día anterior.

Este jueves será un día parcialmente nublado durante todo el día, con las marcas ubicadas entre los 12 y 20 grados. Para el viernes, la mínima será de 13° y la máxima de 21° con cielo mayormente nublado con un 10% de probabilidades de lluvia por la tarde.

Este sábado tendrá un cielo nublado con 10% de probabilidades de lluvia por la mañana. Para la tarde, las posibilidades aumentarán a un 40% mientras las marcas se ubicarán entre los 15 y 18 grados.

Por último, el domingo tendrá entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas durante todo el día. Las marcas estarán entre los 14 y 17 grados.

Alerta de lluvias y una "ciclogénesis que podría marcar el mes"

El SMN emitió alerta amarilla por lluvias para el sector cordillerano de Santa Cruz. Allí se estiman "lluvias persistentes" con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 mm. El organismo advirtió que las mismas "podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada".

El sitio Meteored informó sobre una posible inestabilidad para la misma provincia y Tierra del Fuego. Además, apuntó para los próximos días "una marcada circulación del sector norte favorecerá un incremento sostenido de las temperaturas en gran parte del país" con una "impronta netamente primaveral".

A la par, su pronóstico indica que se podría desarrollar un proceso de ciclogénesis hacia el 30 de agosto en el centro del país, con posibles lluvias, chaparrones y tormentas de "variada intensidad" para La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.