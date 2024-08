Llega a su etapa final el juicio al abogado acusado de abusar de sus dos hijas menores de edad

La madre se enteró de que su exesposo abusaba de sus hijas cuando en diciembre de 2019, una de las víctimas tomó el valor de confesarle a su mamá que había sufrido abusos sexuales, sin especificar el nombre del agresor, desde los 6 años. Ese fue el momento inicial donde comenzó el proceso de las chicas de declarar lo que les había sucedido y lograr denunciar a su padre con un gran sostén y apoyo psicológico y familiar.

Elcha Triep, la madre de las chicas que realizó la denuncia, expresó su descontento por el juicio en varios aspectos, primordialmente en libertad bajo fianza de Moncayo Von Hase, y también respecto a la modalidad de jurados. Luego de presenciar las declaraciones, los jurados no son aislados, sino que pueden regresar a sus casas al finalizar cada sesión, lo que inevitablemente los expone a posibles influencias, presiones y manipulaciones externas.

Otro punto clave que generó mucho rechazo por parte de la familia de las denunciantes es el sistema de votación de los jurados, en donde sólo se necesitan tres votos para declarar al acusado inocente, mientras que para declarar un veredicto culpable se requieren 10 votos.

Las dos hermanas mayores de las víctimas crearon una cuenta en la página de Instagram llamada @justicia.x.mis.hermanas, con el fin de viralizar y exponer el caso, buscar apoyo y compañía e invitar a las personas a que sigan el proceso del juicio virtualmente. A través de las redes, convocaron a quienes puedan asistir este martes y miércoles 28 de agosto a las 07:45 a la entrada del Tribunal de San Isidro para brindar sostén a la familia en esta etapa final.

Embed - @justicia.x.mis.hermanas on Instagram: "Hola, soy Julia. Mañana lunes comienza el juicio en busca de justicia para mis dos hermanas menores, Francisca y Camila. Durante años fueron víctimas de abuso y violación por parte de mi padre, un hecho aún más grave considerando que eran menores de edad y que una de ellas tiene síndrome de Down. Las secuelas que han sufrido son enormes, y las experiencias que tuvieron que soportar son indescriptiblemente terribles. Poco después de la denuncia, mi padre fue encarcelado, donde permaneció durante dos años. Hoy, deseo con todo mi corazón que se haga justicia por mis hermanas. Ellas han sido sometidas a un acto atroz, y merecen que su sufrimiento sea reconocido y reparado. Han luchado incansablemente para que el abuso y la violación terminen en nuestra generación. Para mí, son las personas más valientes del mundo. Este caso no solo se trata de ellas, sino también de todas aquellas personas que no tienen voz para contar sus historias. Esta semana debemos luchar con toda nuestra fuerza. Los invito a unirse a nosotros en esta búsqueda de justicia para mis hermanas. Si desean compartir esta causa, adoptar la foto de perfil o estar presentes fuera del juzgado durante el juicio, serán más que bienvenidos. Su apoyo significaría mucho para nosotros. #niunamenos #bastadeabusos #bastadeviolaciones #justicia"