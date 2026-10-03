Lluvias en el AMBA y alertas meteorológicas en 18 provincias: hasta cuándo seguirán y cómo estará el clima

La mínima este sábado es de 14 grados en el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada lluviosa y mínima de 14 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas, lluvias, nieve y vientos en 13 provincias.

Las probabilidades de precipitaciones se ubican entre el 40% y el 100% desde la mañana hasta bien entrada la tarde, mientras que no se descarta la posibilidad de actividad eléctrica.

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura llegará a una máxima de 19°C y tendrá una mínima de 14°C. Al igual que en la Ciudad, se espera cielo nublado durante todo el día y chaparrones en el centro y el extremo oeste del territorio bonaerense.

El SMN anunció para este sábado, día de la Peregrinación a Luján, marcas entre los 14 y 16 grados, con tormentas aisladas por la mañana (70%-100%) y lluvias aisladas (hasta un 40%) por la tarde.

El domingo la mínima será de 10 grados y podrá llegar a 20, con un cielo cubierto de niebla por la mañana y parcialmente nublado a partir del mediodía. La semana próxima, espera mínimas de entre 13 y 15 grados y las máximas podría llegar a 22, con el cielo parcialmente nublado y presencia de sol.

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El fin de semana comienza con tormentas y múltiples alertas en varias provincias



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Alerta por lluvias, tormentas, vientos y nieve: las provincias afectadas

El organismo anunció alerta naranja por tormentas para Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa, donde se esperan "ráfagas intensas, que podrían superar los 100 km/h" y una precipitación acumulada entre 50 y 90 mm. Una alerta amarilla por el fenómeno aplicará para Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos, con caída de granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y entre 20 y 50 mm.

Por otra parte, se esperan lluvias en Santa Cruz y Tierra del Fuego, con una precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local. En paralelo, la nieve afectará a la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut, donde se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm.

La alerta amarilla por Zonda rige para el sur de Salta, el oeste de Catamarca y de La Rioja y el centro de San Juan. En esos sectores se esperan vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones muy secas.

A su vez, la alerta amarilla por vientos fuertes alcanza al oeste de Jujuy, Salta y Catamarca, además de San Juan, Mendoza y Neuquén. En esos distritos se esperan ráfagas del sector oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con vientos que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Finalmente, rige una alerta naranja por nevadas para el sector cordillerano suroeste de Chubut.

Para el mismo fenómeno, pero de nivel amarillo, la advertencia alcanza al área montañosa de Neuquén, Río Negro y Chubut. En esas zonas se esperan valores de nieve acumulada de entre 10 y 30 centímetros.

Por último, se esperan vientos en Neuquén provenientes del del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.