El 34% de la población mundial estuvo expuesta a niveles peligrosos de ozono en 2026

Las olas de calor, los incendios forestales y las emisiones generadas por la actividad humana provocaron una fuerte contaminación. Según un informe, un tercio de los habitantes del planeta estuvieron expuestos a niveles "extremadamente altos".

Un tercio de la población mundial estuvo expuesta a altos niveles de ozono.

Más de un tercio de la población mundial estuvo expuesta durante los primeros ocho meses de 2026 a niveles extremadamente altos de contaminación por ozono , de acuerdo con un análisis del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (Cams) de la Unión Europea .

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El informe, publicado este miércoles, indicó que el 34% de los habitantes del planeta respiró aire con niveles de ozono considerados "extremadamente malos" , mientras que otro 17% quedó expuesto a una calidad del aire "muy mala".

Los resultados surgieron de observaciones satelitales y terrestres combinadas con modelos atmosféricos y reflejaron el impacto conjunto de las olas de calor, los incendios forestales y las emisiones de origen humano .

La mayor exposición se produjo en Asia , donde el 53% de la población estuvo sometida a niveles "extremadamente altos" de contaminación por ozono durante los primeros ocho meses del año.

La situación también fue significativa en América del Norte , donde dos tercios de sus habitantes estuvieron expuestos a una calidad del aire "mala" o "muy mala". En Europa , esa proporción alcanzó al 45% de la población .

Las olas de calor, los incendios forestales y las emisiones fueron algunos causantes de la exposición. Archivo

A escala global, apenas el 5% de los habitantes del planeta estuvo expuesto a niveles de ozono considerados "buenos", mientras que otro 15% respiró aire en condiciones calificadas como "aceptables".

Los datos ponen de manifiesto, según el reporte, la estrecha relación existente entre el cambio climático y la contaminación del aire.

Cómo se genera la contaminación por ozono

El ozono es un contaminante secundario que se produce mediante diferentes reacciones químicas en la atmósfera.

Su formación ocurre principalmente a partir de óxidos de nitrógeno (NOx), generados especialmente por el tránsito terrestre y marítimo, la industria y los incendios, y de compuestos orgánicos volátiles (COV), que proceden principalmente de las actividades industriales y los procesos de combustión.

Bajo la acción de los rayos ultravioleta del sol, esos gases reaccionan químicamente y generan ozono perjudicial para el ambiente.

El impacto de las olas de calor y los incendios

Los elevados registros observados durante 2026 estuvieron relacionados, en parte, con las olas de calor sin precedentes y los grandes incendios forestales que afectaron a Europa y América del Norte.

Sus efectos sobre la calidad del aire se extendieron mucho más allá de las zonas directamente alcanzadas por el fuego, contribuyendo al aumento de las concentraciones de ozono en diferentes regiones.

La combinación entre temperaturas extremas, incendios y emisiones provocadas por la actividad humana dejó así a una amplia mayoría de la población mundial expuesta a algún grado de contaminación por ozono.

Qué efectos puede provocar el ozono en la salud

Los elevados niveles de ozono pueden afectar directamente al aparato respiratorio, ya que este contaminante tiene capacidad para penetrar profundamente en las vías respiratorias.

La exposición puede provocar tos, ardor en los ojos y dificultades para respirar. También puede agravar las crisis de asma y los síntomas de aquellas personas que padecen enfermedades respiratorias.

El informe de Copernicus volvió así a poner el foco sobre las consecuencias que pueden generar los episodios de calor extremo y los incendios forestales sobre la calidad del aire a escala mundial.