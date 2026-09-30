Aseguran que las cosechas en la Argentina podrían beneficiarse por las lluvias vinculadas a El Niño

Analistas creen que la producción de granos podría alcanzar un récord en el ciclo 2026/27. Además, señalaron que desde junio ven valores en el Océano Pacífico relativos al fenómeno y que en "la región núcleo recién empieza a ejercer su influencia en primavera".

Las precipitaciones dejaron entre 20 y 80 milímetros de agua a lo largo de la llanura pampeana, según el SMN.

Un frente de lluvias vinculado a El Niño podrían influir positivamente en el rendimiento de las cosechas en la Argentina en los últimos días , según analistas y meteorólogos. Esta conclusión despejó temores sobre los rendimientos de trigo y las demoras en la siembra del maíz por el clima seco del invierno meridional.

Así, la Argentina figura como uno de los pocos países que podría beneficiarse del fenómeno climático, dado que las lluvias superiores a las normales que provoca en las llanuras pampeanas son favorables para la producción agrícola. Las precipitaciones dejaron entre 20 y 80 milímetros de agua a lo largo de la llanura pampeana, según el servicio estatal de meteorología Smn, marcando el comienzo de las habituales precipitaciones de primavera.

El mayor caudal de precipitaciones generado por El Niño está siendo factorizado en estimaciones: según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires , la producción de granos de la Argentina podría alcanzar un récord en el ciclo 2026/27 . "Desde junio tenemos valores en el Océano Pacífico que se correlacionan con un evento Niño. Pero acá en la región núcleo recién empieza a ejercer su influencia en primavera (del hemisferio sur)", sostuvo a Reuters la analista Marina Barletto , según las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) .

Las lluvias fueron recibidas con los brazos abiertos por agricultores como Darío Sabini , tras un invierno más seco y prolongado que lo habitual: "Mucho frío y vientos fuertes ya estaban mostrando su efecto en el color de campos", sostuvo desde la localidad de 25 de mayo, en la provincia de Buenos Aires.

El clima se había tornado más adverso para el sector en las últimas semanas, cuando frentes polares tardíos surcaron el país, secando aún más los suelos y alterando la acumulación gradual de humedad atmosférica, de acuerdo con la explicación del meteorólogo Germán Heinzenknecht, de la Consultora de Climatología Aplicada .

El clima se había tornado más adverso para el sector en las últimas semanas, secando aún más los suelos, según explicaciones.

La franja occidental del núcleo agrícola argentino recibió lluvias más modestas, pero Barletta sostiene que El Niño ofrecerá más oportunidades en las próximas semanas, al sostener: "Considerando una base de datos de lluvias y El Niño, un modelo desarrollado por la Bolsa arrojó una proyección de un 25% más de lluvias en octubre".

Así, la frecuencia de lluvias podría intensificarse para llegar a un nivel un 90% superior al normal en diciembre, cuando se espera que El Niño más fuerte registrado hasta ahora alcance su pico de intensidad. Durante el último evento de un "súper" El Niño, en la temporada 2015/16, el rendimiento promedio de la soja de Argentina fue de 3,02 toneladas por hectárea, por encima del promedio de 2,71 toneladas de las últimas siete campañas, según datos de la Secretaría de Agricultura.

Súper El Niño, el fenómeno mundial del clima que puede provocar sequías, inundaciones y calor extremo y mantiene en vilo a la Argentina

El fenómeno climático de Súper El Niño que se desarrolla actualmente en el Océano Pacífico podría alcanzar una intensidad extraordinaria y provocar importantes consecuencias climáticas alrededor del mundo.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que llegue a su máxima intensidad a comienzos de 2027, mientras que el Laboratorio de Impacto Climático de la Universidad de Chicago estimó que sus efectos podrían provocar 451.000 muertes adicionales relacionadas con el calor para febrero.

Aunque la OMM no utiliza oficialmente la denominación “Súper El Niño”, anticipó que el episodio en desarrollo podría transformarse en “un evento muy fuerte”, con importantes efectos sobre las precipitaciones y las temperaturas.

El Niño constituye la fase cálida del ciclo natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón climático capaz de modificar las condiciones meteorológicas en diferentes regiones del planeta.