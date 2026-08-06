¿Qué hacer si tu auto se incendia mientras manejás?

Un incendio en el vehículo requiere actuar con rapidez y sin cometer errores. Qué hacer, qué evitar y cuándo alejarse del auto.

Un mantenimiento adecuado, el uso correcto del matafuegos y una reacción rápida pueden reducir los riesgos ante un incendio vehicular y evitar consecuencias más graves.

Aunque no es una situación frecuente, el incendio de un vehículo puede ocurrir de manera inesperada y convertirse en una emergencia en cuestión de segundos. Una falla mecánica, un desperfecto eléctrico o una pérdida de combustible son algunas de las causas que pueden desencadenar el fuego mientras el auto está en movimiento.

En estos casos, mantener la calma es tan importante como tomar decisiones rápidas. Una reacción equivocada puede agravar el incendio y poner en riesgo tanto a los ocupantes del vehículo como a otras personas que circulan por la zona.

Contar con el matafuegos reglamentario en condiciones y realizar un mantenimiento periódico del automóvil son medidas fundamentales para reducir riesgos. Sin embargo, también es clave conocer cómo actuar si las llamas aparecen de forma repentina.

Las fallas en el sistema eléctrico son una de las causas más habituales de incendios vehiculares. Un cortocircuito, cables deteriorados o conexiones defectuosas pueden generar sobrecalentamiento y prender fuego componentes plásticos o materiales inflamables ubicados en el compartimiento del motor.

Otra situación frecuente está relacionada con pérdidas de combustible, aceite o líquidos hidráulicos. Cuando estos fluidos entran en contacto con piezas que alcanzan altas temperaturas, como el múltiple de escape, pueden provocar una combustión casi inmediata. También un motor recalentado incrementa considerablemente el riesgo.

Existen además otros factores que pueden favorecer un incendio, como baterías en mal estado, accesorios eléctricos de baja calidad, transportar sustancias inflamables dentro del vehículo o incluso defectos de fabricación no detectados por las automotrices. Por eso, las revisiones mecánicas periódicas siguen siendo una de las mejores herramientas de prevención.

¿Es peligroso abrir el capot si hay llamas?

Si el fuego comienza mientras el vehículo está en circulación, lo primero es detenerse en un lugar seguro, apagar el motor y retirar la llave del contacto para cortar la alimentación eléctrica y de combustible. Luego, todos los ocupantes deben descender del auto y alejarse de inmediato.

Uno de los errores más comunes es abrir completamente el capot para intentar apagar las llamas. El ingreso repentino de oxígeno puede intensificar el incendio y provocar una llamarada que alcance a la persona que intenta intervenir.

Si el foco es pequeño y todavía puede controlarse, lo recomendable es utilizar el matafuegos apuntando hacia la base del fuego y, siempre que sea posible, sin abrir totalmente el capot. Si las llamas ya tienen gran intensidad, la prioridad debe ser abandonar el lugar y dar aviso a los servicios de emergencia.

¿Puede explotar el auto como en las películas?

Las explosiones espectaculares que suelen verse en el cine son muy poco frecuentes en la vida real. Si bien un incendio puede generar pequeñas detonaciones por neumáticos, amortiguadores o algunos componentes presurizados, no es habitual que un automóvil explote de forma repentina.

Sin embargo, eso no significa que sea seguro permanecer cerca del vehículo. El calor extremo, el humo tóxico y la posibilidad de que el fuego se propague justifican mantener una distancia prudente mientras llegan los bomberos.

Los especialistas recomiendan alejarse al menos 50 metros del vehículo incendiado y evitar inhalar el humo, ya que la combustión de plásticos, aceites, combustibles y otros materiales libera sustancias potencialmente nocivas para la salud.

¿El seguro cubre daños por fuego en el vehículo?

La cobertura dependerá del tipo de póliza contratada. En general, los seguros contra terceros no incluyen los daños ocasionados por un incendio del propio vehículo, mientras que las coberturas contra incendio o las pólizas de todo riesgo suelen contemplar este tipo de siniestros.

Cuando ocurre un episodio de estas características, es importante comunicarse con la compañía aseguradora apenas la situación esté controlada para informar lo sucedido y conocer los pasos necesarios para iniciar el trámite correspondiente.

Además de realizar la denuncia ante el seguro, conviene conservar toda la documentación relacionada con el hecho y, si es posible, registrar imágenes del vehículo una vez que el lugar haya sido asegurado por las autoridades. Esa información puede facilitar la evaluación de los daños y agilizar el proceso de indemnización.

Como medida preventiva, los especialistas recuerdan que revisar periódicamente el estado del vehículo, controlar posibles pérdidas de líquidos y verificar la vigencia del matafuegos son acciones sencillas que pueden marcar la diferencia. Ante un principio de incendio, proteger la integridad de las personas siempre debe ser la prioridad por encima de cualquier intento de salvar el automóvil.