¿Los animales reflexionan? esto dice un estudio sobre la conciencia de las especies

Albert Newen y Leonard Dung publicaron un artículo llamado “Perfiles de la conciencia animal: una cuenta de dos niveles sensible a la especie para la calidad y la distribución”, publicado por la revista científica Cognition. En este documento los especialistas se encargaron de estudiar cuáles especies son conscientes y por cuáles experiencias atraviesan durante estos procesos.

“No vale necesariamente la pena preguntarse si un ratón tiene más conciencia que un pulpo. Puede obtener una respuesta diferente, dependiendo del aspecto de la conciencia que esté observando” dijo Albert Newen en una entrevista para la revista científica Phys.

gato.jpg Freepik.

Es por esto que los especialistas sugieren que el el espectro sea medido entre indicadores fuertes y débiles, con el fin de que se pueda medir la experiencia subjetiva de cada una de las especies en comparación con los humanos.

Los académicos de Bochum propusieron las diez dimensiones o aspectos que incluyen la vida interior emocional y la autoconciencia o percepción consciente. Es importante destacar que estas dimensiones no están ordenadas jerárquicamente, sino que se segmentan en diferentes categorías.

Loros.jpg

Monos, loros y perros: capaces de categorizar y reconocer objetos individuales

Según los autores, los estímulos sensoriales no son suficientes para indicar la conciencia, ya que diversos estudios demostraron que la percepción consciente requiere la interacción de dos vías en el cerebro, lo que no siempre ocurre en personas con daño cerebral. Por lo tanto, la mera recepción y reacción a estímulos sensoriales no es un indicador confiable de la conciencia.

Algunos animales, como los monos, loros y perros, son capaces de categorizar y reconocer objetos como entidades individuales, lo que sugiere que pueden desarrollar percepciones complejas. Por ejemplo, se mencionó que los border collies pueden identificar hasta 1.000 objetos diferentes.

perros-portada.jpg

La revista científica Phys reporta que actualmente existen experimentos análogos que permiten probar que algunos animales pueden percibir señales de manera consciente.

La memoria compleja y los recuerdos

Además, Dung y Newen sostienen que la conciencia está enteramente relacionada con la memoria compleja, los recuerdos de eventos anteriores también son un fuerte indicador de esta percepción. Esto se puede ver especialmente en ratas y algunas especies de aves.

mono.jpg

Los investigadores explicaron que su propuesta de categorizar la conciencia en 10 niveles distintos aborda tres aspectos fundamentales del estudio de la conciencia. Además, esta propuesta es la mejor opción disponible hasta ahora para comparar la percepción consciente en diferentes especies que tienen organizaciones cerebrales muy diferentes.