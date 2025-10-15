ANSES: cuál será el monto de la jubilación mínima de noviembre 2025 con el nuevo aumento

Con el porcentaje de aumento confirmado, los haberes tendrán un nuevo incremento según la suba de precios informada por el INDEC.

Con el dato que lanzó el INDEC, ya se puede calcular la jubilación de ANSES de noviembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre una nueva actualización en los haberes. Esta medida se debe al esquema de movilidad con el que se modifican los valores, que se ajusta de acuerdo con el porcentaje de inflación, con el objetivo de acompañar el costo de vida .

Con el nuevo incremento, los jubilados y pensionados del sistema nacional van a ver una mejora en sus ingresos, que se sumará al bono extraordinario que se entrega todos los meses. Esta medida trata de compensar el impacto de la inflación sobre los sectores de riesgo, como las personas mayores o las familias de clase baja.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de septiembre registró un incremento del 2,1% . Entonces este va a ser el valor que servirá de referencia para calcular la suba de los haberes de noviembre.

Desde comienzos de 2024, el Gobierno cambió el esquema de actualización jubilatoria, reemplazando el sistema anterior por uno mensual. A partir de esa reforma, los montos se ajustan automáticamente en función de la variación inflacionaria publicada por el organismo estadístico nacional.

Entonces cada incremento mensual se hace en base a la inflación de dos meses atrás.

Monto de las jubilaciones mínimas en noviembre 2025

Con el aumento previsto del 2,1%, la jubilación mínima va a pasar a $333.160,64. En caso de mantenerse el bono adicional de $70.000, el ingreso total que van a recibir los beneficiarios va a alcanzar los $403.160,64.

El bono extraordinario, que se viene entregando desde principios de año, busca ayudar a mantener el poder adquisitivo de los jubilados que perciben los haberes más bajos. Entonces con este ajuste, la ANSES busca garantizar que los jubilados y pensionados eviten una pérdida mayor en sus ingresos.