ANSES: así quedaron los montos de las Asignaciones Familiares para noviembre 2025 con el nuevo aumento







El INDEC dio a conocer de cuánto fue la inflación de septiembre y así se confirmaron los montos del próximo mes.

ANSES lo confirmó: estos son los montos de la SUAF para noviembre 2025

Tras la publicación del índice de inflación correspondiente a septiembre del 2025 que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya confirmó los montos de las asignaciones familiares que estarán vigentes a partir de noviembre.

El incremento en estos montos responde a lo que se establece en el Decreto 274/2024 sobre aumentos por movilidad. Se determina que todos los meses, asignaciones, pensiones y jubilaciones recibirán un ajuste que se alinee con el último índice de inflación publicado por el INDEC.

La inflación de septiembre 2025 Este martes 14 de octubre a las 16:00 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos confirmó que la inflación de septiembre 2025 fue de 2,1%. Este porcentaje refleja la suba de precios en bienes y servicios de consumo masivo durante el noveno mes del año en todo el país.

En cuanto a la inflación interanual, fue de 31,8%. Este porcentaje sirve para dimensionar el impacto del aumento de precios en la economía de los hogares a lo largo del año. Es clave para analizar la perdida o recuperación del poder adquisitivo y se usa como referencia central para definir políticas económicas y sociales.

Monto de las asignaciones familiares en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento en las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que entrará en vigencia a partir de noviembre. Estos montos, actualizados según la inflación mensual, buscan acompañar el costo de vida y fortalecer el apoyo económico a las familias beneficiarias. Asignaciones Universales Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61 Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar) IGF hasta $891.041: $59.847,76

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64 Monto general de referencia: $59.862,25 Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad IGF hasta $891.041: $194.883,90

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.865,88

IGF desde $1.306.800,01: $87.010,54 Monto general de referencia: $194.910,94 Asignación por Cónyuge IGF hasta $4.718.516: $14.512,40 Asignación por Maternidad Sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF)

El monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora Asignaciones de Pago Único Nacimiento: $69.760,97 (IGF hasta $4.718.516)

Adopción: $417.149,79 (IGF hasta $4.718.516)

Matrimonio: $104.461,79 (IGF hasta $4.718.516) Asignación Prenatal (según IGF) IGF hasta $891.041: $59.847,76

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.366,40

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.410,44

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.588,64

