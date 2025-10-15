ANSES: de cuánto será la jubilación máxima de noviembre 2025 con el nuevo aumento

A raíz del dato publicado por el INDEC, el organismo previsional prepara el incremento ajustado por inflación para el próximo mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará los haberes jubilatorios en noviembre de 2025 según e l último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El aumento responde al Decreto de Movilidad Jubilatoria vigente desde 2024, que establece actualizaciones automáticas basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El ajuste de noviembre reflejará la variación registrada en septiembre de 2025, el valor más alto de los últimos meses. Este incremento impactará directamente en los montos de jubilaciones y pensiones, incluyendo la jubilación mínima , la jubilación máxima y otros beneficios como la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) .

El INDEC informó que la inflación de septiembre alcanzó el 2,1% , superando el umbral del 2% por primera vez desde abril. Este dato ubica la variación interanual en 31,8% , mientras que el acumulado en los primeros nueve meses del año asciende al 22% .

Entre las divisiones con mayores aumentos en el mes se destacan Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+3,1%) , seguidas por Educación (+3,1%) y Transporte (+3%) .

El contexto económico de septiembre estuvo marcado por las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que generaron volatilidad en el mercado y afectaron el valor del peso. Este escenario influyó en el comportamiento de los precios y, en consecuencia, en el cálculo de los ajustes jubilatorios.

De cuánto será el aumento a los jubilados en noviembre 2025

Con el aumento del 2,1%, los haberes jubilatorios de noviembre 2025 quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $333.157,28

: Jubilación máxima : $2.241.604,19

: Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) : $266.498,32

: Pensión No Contributiva: $304.647,87

Además, algunos beneficiarios recibirán un bono previsional de $70.000, destinado a aquellos cuyos haberes no superen la suma de la jubilación mínima más la bonificación extra. Con este adicional, los montos finales para estos grupos serán:

Jubilación mínima con bono : $403.157,28

: Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) con bono : $336.498,32

: Pensión No Contributiva con bono: $374.647,87

El ajuste se aplicará automáticamente a partir de noviembre para garantizar que los haberes se mantengan actualizados según la evolución de los precios.