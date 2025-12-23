Los descuentos exclusivos de ANSES para que aprovechen los jubilados en los últimos días del año + Seguir en









Una iniciativa que tiene como objetivo acompañar el poder de compra de los adultos mayores, con promociones concretas en rubros de consumo cotidiano.

Para acceder a los descuentos los beneficiarios deben hacer el pago con la tarjeta asociada al cobro de su jubilación o pensión.

El programa Beneficios Capital Humano de ANSES ofrece promociones y reintegros especiales para jubilados y pensionados en una red de más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país.

A través del programa, los beneficiarios pueden acceder a descuentos desde el 10% en supermercados y 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Qué son los Beneficios ANSES Es un programa que brinda promociones y reintegros exclusivos para aquellos beneficiarios que quieran realizar compras en distintos puntos de venta del país con la tarjeta de debito asociada al cobro de su jubilación o pensión. Los descuentos se ordenan por banco:

Banco Nación Reintegro adicional del 5% en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito.

Tope de reintegro: $5.000 semanales y $20.000 mensuales .

Aplica pagando a través de la app BNA+ MODO .

Supermercados incluidos: Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Banco Galicia Ahorro de hasta 25% en compras con tarjeta de débito o crédito.

Posibilidad de 3 cuotas sin interés .

Topes mensuales:$20.000 en supermercados / $12.000 en farmacias y ópticas. Banco Supervielle 20% de descuento en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más . Aplica los martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000 ) o con QR (tope $15.000 ).

Combinando ambos medios de pago, el reintegro puede llegar hasta $40.000 .

En farmacias: 50% de descuento los martes con tarjeta de débito o QR (tope combinado $12.000) o en 3 cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito en farmacias adheridas. Compras en Mercado Libre (Tienda Supervielle) 15% de descuento con tarjeta de débito: Martes en farmacias (tope $10.000 ). Miércoles en supermercados .

3 cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito.

Los jueves, hasta 12 cuotas sin interés.

Cuenta remunerada Permite obtener rendimientos diarios sobre el saldo acreditado: Banco Nación : hasta un saldo máximo de $500.000 . Banco Galicia (FIMA) : sin tope de saldo.

sobre el saldo acreditado: Las tasas vigentes (TNA) pueden consultarse en los canales oficiales de cada banco. bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp Comercios adheridos Algunos de los comercios adheridos a los beneficios de ANSES: Jumbo

Vea

Carrefour

Coto

Dia

La Anónima

Almacor

Toledo

Josimar

ChangoMas

Único Supermercados

Modelo Express

Supercoop

La Nueva Estrella

Autoservicio Mirval

Adidas

Sueños Mágicos

La Fiaca

Siocco

Casa Gemelli

Microhard

Flavio Cesar Suarez

PC’S Serv. Informáticos

Infinito Computación

Showtime

Excelencia Digital

Coruscant

DGM Insumos

Neyra Servicios

Farmacenter

Confort Center

Tata’s Home

Librería Joselin

Ribeiro

Colorshop

Espacios Interiores

Temas ANSES