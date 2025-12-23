SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de diciembre 2025 - 18:00

Los descuentos exclusivos de ANSES para que aprovechen los jubilados en los últimos días del año

Una iniciativa que tiene como objetivo acompañar el poder de compra de los adultos mayores, con promociones concretas en rubros de consumo cotidiano.

Para acceder a los descuentos los beneficiarios deben hacer el pago con la tarjeta asociada al cobro de su jubilación o pensión.

El programa Beneficios Capital Humano de ANSES ofrece promociones y reintegros especiales para jubilados y pensionados en una red de más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país.

A través del programa, los beneficiarios pueden acceder a descuentos desde el 10% en supermercados y 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Qué son los Beneficios ANSES

Es un programa que brinda promociones y reintegros exclusivos para aquellos beneficiarios que quieran realizar compras en distintos puntos de venta del país con la tarjeta de debito asociada al cobro de su jubilación o pensión. Los descuentos se ordenan por banco:

Banco Nación

  • Reintegro adicional del 5% en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito.

  • Tope de reintegro: $5.000 semanales y $20.000 mensuales.

  • Aplica pagando a través de la app BNA+ MODO.

  • Supermercados incluidos: Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia

  • Ahorro de hasta 25% en compras con tarjeta de débito o crédito.

  • Posibilidad de 3 cuotas sin interés.

  • Topes mensuales:$20.000 en supermercados / $12.000 en farmacias y ópticas.

Banco Supervielle

  • 20% de descuento en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. Aplica los martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o con QR (tope $15.000).

  • Combinando ambos medios de pago, el reintegro puede llegar hasta $40.000.

  • En farmacias: 50% de descuento los martes con tarjeta de débito o QR (tope combinado $12.000) o en 3 cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito en farmacias adheridas.

Compras en Mercado Libre (Tienda Supervielle)

  • 15% de descuento con tarjeta de débito:

    • Martes en farmacias (tope $10.000).

    • Miércoles en supermercados.

  • 3 cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito.

  • Los jueves, hasta 12 cuotas sin interés.

    • Cuenta remunerada

    • Permite obtener rendimientos diarios sobre el saldo acreditado:

      • Banco Nación: hasta un saldo máximo de $500.000.

      • Banco Galicia (FIMA): sin tope de saldo.

    • Las tasas vigentes (TNA) pueden consultarse en los canales oficiales de cada banco.
    Comercios adheridos

    Algunos de los comercios adheridos a los beneficios de ANSES:

    • Jumbo

    • Vea

    • Carrefour

    • Coto

    • Dia

    • La Anónima

    • Almacor

    • Toledo

    • Josimar

    • ChangoMas

    • Único Supermercados

    • Modelo Express

    • Supercoop

    • La Nueva Estrella

    • Autoservicio Mirval

    • Adidas

    • Sueños Mágicos

    • La Fiaca

    • Siocco

    • Casa Gemelli

    • Microhard

    • Flavio Cesar Suarez

    • PC’S Serv. Informáticos

    • Infinito Computación

    • Showtime

    • Excelencia Digital

    • Coruscant

    • DGM Insumos

    • Neyra Servicios

    • Farmacenter

    • Confort Center

    • Tata’s Home

    • Librería Joselin

    • Ribeiro

    • Colorshop

    • Espacios Interiores

