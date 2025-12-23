El programa Beneficios Capital Humano de ANSES ofrece promociones y reintegros especiales para jubilados y pensionados en una red de más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país.
Los descuentos exclusivos de ANSES para que aprovechen los jubilados en los últimos días del año
Una iniciativa que tiene como objetivo acompañar el poder de compra de los adultos mayores, con promociones concretas en rubros de consumo cotidiano.
A través del programa, los beneficiarios pueden acceder a descuentos desde el 10% en supermercados y 20% en artículos de perfumería y limpieza.
Qué son los Beneficios ANSES
Es un programa que brinda promociones y reintegros exclusivos para aquellos beneficiarios que quieran realizar compras en distintos puntos de venta del país con la tarjeta de debito asociada al cobro de su jubilación o pensión. Los descuentos se ordenan por banco:
Banco Nación
Reintegro adicional del 5% en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito.
Tope de reintegro: $5.000 semanales y $20.000 mensuales.
Aplica pagando a través de la app BNA+ MODO.
Supermercados incluidos: Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.
Banco Galicia
Ahorro de hasta 25% en compras con tarjeta de débito o crédito.
Posibilidad de 3 cuotas sin interés.
Topes mensuales:$20.000 en supermercados / $12.000 en farmacias y ópticas.
Banco Supervielle
20% de descuento en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. Aplica los martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o con QR (tope $15.000).
Combinando ambos medios de pago, el reintegro puede llegar hasta $40.000.
En farmacias: 50% de descuento los martes con tarjeta de débito o QR (tope combinado $12.000) o en 3 cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito en farmacias adheridas.
Compras en Mercado Libre (Tienda Supervielle)
15% de descuento con tarjeta de débito:
Martes en farmacias (tope $10.000).
Miércoles en supermercados.
3 cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito.
Los jueves, hasta 12 cuotas sin interés.
Cuenta remunerada
- Permite obtener rendimientos diarios sobre el saldo acreditado:
Banco Nación: hasta un saldo máximo de $500.000.
Banco Galicia (FIMA): sin tope de saldo.
- Las tasas vigentes (TNA) pueden consultarse en los canales oficiales de cada banco.
Comercios adheridos
Algunos de los comercios adheridos a los beneficios de ANSES:
Jumbo
Vea
Carrefour
Coto
Dia
La Anónima
Almacor
Toledo
Josimar
ChangoMas
Único Supermercados
Modelo Express
Supercoop
La Nueva Estrella
Autoservicio Mirval
Adidas
Sueños Mágicos
La Fiaca
Siocco
Casa Gemelli
Microhard
Flavio Cesar Suarez
PC’S Serv. Informáticos
Infinito Computación
Showtime
Excelencia Digital
Coruscant
DGM Insumos
Neyra Servicios
Farmacenter
Confort Center
Tata’s Home
Librería Joselin
Ribeiro
Colorshop
Espacios Interiores
