Los pingüinos de la Antártida adelantan su época de reproducción por el cambio climático









La investigación detectó un cambio extraordinario en los patrones reproductivos de los pingüinos a lo largo de la década, que está estrechamente relacionado con el aumento de las temperaturas en el continente

Los pingüinos de la Antártida adelantan su época de reproducción por el cambio climático. Global Penguin Society (GPS)

Los pingüinos de la Antártida están adelantando su época de reproducción a un ritmo sin precedentes debido al cambio climático, según un estudio de la revista Journal of Animal Ecology.

La investigación detectó un cambio extraordinario en los patrones reproductivos de los pingüinos a lo largo de la década, que está estrechamente relacionado con el aumento de las temperaturas en el continente, indicó el autor principal del estudio, el español Ignacio Juárez Martínez.

En este sentido, como la reproducción de los pingüinos está muy ligada a la disponibilidad de alimento, la reducción del hielo marino provocó que las zonas de caza y los lugares de anidación sean accesibles durante más tiempo a lo largo del año.

pinguinos.webp Para este estudio, los científicos observaron zonas de anidación de pingüinos papúa, pingüinos barbijos y pingüinos de Adelia mediante decenas de cámaras instaladas en colonias de toda la Antártida entre 2012 y 2022.

Los pingüinos papúa mostraron el mayor cambio y adelantaron su temporada reproductiva una media de 13 días en diez años, y hasta 24 días en algunas colonias. Según los investigadores, se trata del cambio más rápido en la época de reproducción observado hasta ahora en cualquier ave y, posiblemente, en cualquier vertebrado. Por su parte, los pingüinos Adelia y barbijo también adelantaron su reproducción, con una media de unos diez días.

El aumento de la reproducción de pingüinos La Antártida es una de las regiones que se calienta con mayor rapidez en el mundo, y el año pasado las temperaturas medias anuales alcanzaron máximos históricos, según el observatorio europeo Copernicus. Los científicos aún no comprenden totalmente los mecanismos exactos mediante los cuales el aumento de las temperaturas afecta al comportamiento de los pingüinos. Tradicionalmente, las tres especies escalonaban sus épocas de cría, pero el adelanto actual está provocando solapamientos, lo que incrementa la competencia por el alimento y por los espacios de anidación sin nieve. pinguinos antartida argentina.jpg De esta manera, el fenómeno beneficia a los pingüinos papúa, recolectores naturales mejor adaptados a condiciones más templadas, y perjudica a los pingüinos barbijo y Adelia. "Ya hemos observado cómo los papúa ocupan nidos que antes pertenecían a los Adelia o los barbijo", señaló Juárez Martínez. Así, mientras que las poblaciones de papúa están aumentando en una Antártida más templada, los pingüinos barbijo y Adelia, más dependientes del kril y de las condiciones específicas de hielo, están disminuyendo. "Dado que los pingüinos se consideran un barómetro del cambio climático, los resultados de este estudio tienen implicaciones para especies de todo el planeta", afirmó Fiona Jones, coautora del trabajo e investigadora de la Universidad de Oxford, en un comunicado. Sin embargo, Juárez Martínez subrayó que aún es "demasiado pronto" para determinar si esta adaptación resulta beneficiosa o si los pingüinos se ven obligados a realizar cambios drásticos que puedan afectar a su éxito reproductivo.

