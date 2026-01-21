Este 21 de enero se cumplen 133 años del patentamiento de la fórmula de Coca-Cola . Lo que comenzó como un experimento medicinal en Atlanta, impulsado por el farmacéutico John Stith Pemberton , terminó transformándose en una de las bebidas más consumidas a nivel mundial.

Desde entonces, la receta se convirtió en uno de los secretos comerciales más protegidos, alimentando teorías, investigaciones y versiones alternativas que se multiplicaron con el paso del tiempo.

Y ese misterio volvió a cobrar relevancia en los últimos días a partir de la afirmación de un youtuber , especializado en análisis químicos , que aseguró haber logrado una réplica idéntica a la original . A continuación, conocé los detalles.

La historia de la Coca-Cola comienza en 1886 , cuando el farmacéutico John Stith Pemberton trabajaba en su laboratorio de Atlanta en la creación de un jarabe pensado para aliviar problemas digestivos y aportar energía .

El preparado se vendía inicialmente en la farmacia Jacobs , a un precio accesible. Al comienzo, solo se comercializan un par de vasos al día, pero el producto empezó a destacarse no tanto por sus supuestos beneficios medicinales, sino por su gusto. Con el tiempo, ya era consumido como bebida refrescante .

pemberton

Aunque durante años circularon versiones sobre la presencia de cocaína en la fórmula original, la compañía siempre negó que haya tenido efectos narcóticos. Lo cierto es que, como muchos productos de ese época, utilizaba extractos vegetales hoy son regulados de manera muy estricta.

Cómo se convirtió en una bebida y se patentó la formula de la Coca-Cola

A medida que la popularidad del producto crecía, Pemberton comprendió que había creado algo con un potencial mucho mayor al de un remedio. En ese proceso fue clave su contador, Frank Mason Robinson, quien sugirió el nombre Coca-Cola y diseñó el icónico logo que todavía identifica a la marca.

El 21 de enero de 1893, la fórmula fue registrada oficialmente, un paso fundamental para proteger el producto en un mercado cada vez más competitivo. Aunque nunca fue patentada en el sentido técnico, una decisión estratégica para evitar su divulgación pública, el registro marcó su inicio formal como firma comercial.

coca

Después de 11 años, la bebida cruzó las fronteras de Estados Unidos y comenzó a expandirse a otros países. El modelo de negocio basado en embotelladores independientes permitió una rápida internacionalización: la compañía proveía el concentrado y los socios locales se encargaban de la producción y distribución.

coca cola

La receta secreta de Coca-Cola

Con el crecimiento de la marca, la fórmula se transformó en uno de los secretos más famosos de la historia. La empresa sostiene que la receta original está resguardada en una bóveda y que solo un número muy reducido de personas conoce su composición completa.

Internamente, el concentrado aromático es conocido como Merchandise 7X. Y algunos ingredientes son de conocimiento público: agua carbonatada, azúcar o jarabe, cafeína, caramelo, ácido fosfórico, extracto de nuez, lima y vainilla. Sin embargo, las proporciones exactas y la combinación de aceites esenciales siguen siendo el núcleo del misterio.

A lo largo del tiempo, la compañía realizó ajustes, ya sea por disponibilidad de insumos, cambios regulatorios o preferencias del mercado.

coca-cola-argentina.jpg

Un youtuber asegura haber descubierto la fórmula secreta de la Coca-Cola

Zach Armstrong, el creador del canal LabCoatz, dedicado a experimentos y análisis químicos aplicados a productos de consumo, publicó un video de 25 minutos titulado “Replicando a la perfección la Coca-Cola (Me llevó un año)”, donde afirma haber replicado con precisión el sabor y la composición sensorial de la bebida.

Según explicó, el proceso no se basó en filtraciones ni documentos internos, sino en la aplicación de técnicas químicas modernas, como cromatografía de gases y espectrometría de masas. Estos métodos permiten identificar compuestos en concentraciones extremadamente bajas.

Uno de los focos centrales de su investigación fue el Merchandise 7X, considerado el corazón del sabor de Coca-Cola. LabCoatz aseguró identificar proporciones específicas de aceites de limón, naranja y lima, junto con notas de canela de cassia, nuez moscada, cilantro y vainilla, además de otros compuestos utilizados para reproducir la textura y la sensación en boca, como aceite de árbol de té, taninos de vino, glicerina, vinagre y fenol.

Embed - Perfectly Replicating Coca Cola (It Took Me A Year)

El creador también remarcó que el orden de mezcla y el tratamiento térmico son tan importantes como los ingredientes en sí, y que pequeñas variaciones en el proceso alteran el resultado final.

Este incluiría disolver azúcar en una base de almíbar, integrar los aceites diluidos en alcohol junto con soluciones acuosas, aplicar un calentamiento controlado para fusionar sabores sin degradarlos, y carbonatar con agua gasifica muy fría y dejar reposar en una heladera para que “madure”.

A pesar de sus afirmaciones, Coca-Cola evitó pronunciarse sobre la supuesta réplica, limitándose a sostener que su fórmula continúa siendo un secreto corporativo.