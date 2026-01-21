ANSES pagará un bono de $100.000 en febrero: quiénes lo cobran y cómo solicitarlo

La asistencia económica prevista para el segundo mes del año alcanza a personas que están atravesando momentos importantes en su vida.

ANSES hace un pago único a quienes pasaron por un evento familiar importante.

Dentro del esquema de prestaciones vigentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , se prepara un refuerzo económico que busca acompañar a los beneficiarios en situaciones familiares importantes y aliviar ciertos gastos extraordinarios.

Este pago especial es parte de las Asignaciones de Pago Único , un conjunto de ayudas que se liquidan una sola vez tras determinados acontecimientos. El monto varía según el evento y puede variar según el tipo de prestación solicitada y la actualización mensual vigente.

Para acceder a este refuerzo es necesario cumplir con las condiciones vinculadas al nivel de ingresos y a la situación laboral. El tope de ingresos del grupo familiar no puede superar los $5.022.048 brutos, mientras que ninguno de los integrantes debe exceder los $2.511.024 de manera individual.

Además, el evento que origina el cobro debe encontrarse debidamente acreditado ante el organismo, con documentación oficial válida. El trámite cuenta con un plazo amplio, ya que puede iniciarse desde los dos meses posteriores hasta dos años después del hecho declarado.

El pago no se encuentra disponible para toda la población, sino para sectores específicos dentro del sistema previsional. Entre los grupos habilitados se encuentran:

Trabajadores registrados en relación de dependencia

Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Titulares de la prestación por desempleo

Empleados de temporada

Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Titulares de la Asignación Universal por Hijo, en casos habilitados

En el caso de la asignación por matrimonio, ambos integrantes de la pareja pueden solicitar el cobro si cumplen los requisitos, lo que permite duplicar el ingreso total para la familia.

Montos actualizados de las Asignaciones de Pago Único (APU)

Con la actualización aplicada en febrero, los valores vigentes de las APU quedaron establecidos así:

Nacimiento: $75.207

Adopción: $449.688

Matrimonio: $112.612

Estos importes reflejan el ajuste mensual vinculado al índice de precios y se acreditan en la cuenta bancaria declarada por el titular.

Guía paso a paso para realizar el trámite en Mi ANSES

La gestión se puede completar de forma digital, sin necesidad de asistir a una oficina. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Revisar y actualizar los datos personales y familiares.

Acceder a Atención Virtual y elegir Asignaciones de Pago Único .

Adjuntar la documentación solicitada, como acta de matrimonio, partida de nacimiento o sentencia de adopción.

Quienes prefieran la atención presencial pueden solicitar turno previo a través de la página oficial o comunicarse al 130.