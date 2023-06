Madre de Cecilia Strzyzowski: "Quiero justicia, no quiero venganza"

Gloria Romero , la madre de Cecilia Strzyzowski , la joven de 28 años desaparecida desde el 1 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, afirmó esta tarde: "Quiero justicia, no quiero venganza. El ojo por ojo deja ciego al mundo", al encabezar una movilización en la plaza 25 de Mayo de la capital provincial.

"Tenemos que terminar con la impunidad, con el poder desmedido que tienen algunos", afirmó la mujer ante unas tres mil personas reunidas en la plaza 25 de Mayo de la capital chaqueña y aclaró: "Yo quiero justicia, no quiero venganza."

"Sabemos que la justicia acá no es independiente, que deja mucho que desear, y pasa en todo el país. Tenemos que terminar con la impunidad, con el poder desmedido que tienen algunos", dijo la mujer, al tiempo que un grupo de manifestantes desenrollaba una larga bandera argentina con la inscripción "Cecilia" y una imagen de esta.

"Yo soy una vecina más. Yo quiero justicia, no quiero venganza", afirmó Gloria, mientras en la pantalla detrás suyo proyectaban fotos de su hija.

Luego del discurso de la madre de Cecilia, en la misma pantalla se transmitió un video con más imágenes de la joven, tras lo cual, los manifestantes decidieron dar una vuelta a la plaza

César Sena fue trasladado a una comisaría de las afueras de Resistencia

César Sena, expareja y uno de los siete detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue trasladado a una comisaría de las afueras de la capital provincial, al tiempo que designó un nuevo abogado defensor, informaron hoy fuentes judiciales.

Los voceros detallaron a Télam que el traslado de Sena (19) de la seccional 3ra. de Resistencia a otra de las afueras de la ciudad fue realizado en las últimas horas por razones de seguridad para la investigación.

Es que en la misma dependencia está alojado su padre, Emerenciano Sena, también imputado por la desaparición y femicidio de Cecilia, y la idea es mantenerlos separados.

césar sena.jpg

En tanto, durante esta jornada, el menor de los Sena designó como nuevo abogado, en reemplazo de su defensa oficial, a Ricardo Osuna, un penalista local. El propio letrado confirmó a Télam que ya fue designado en el expediente para ejercer la representación del imputado.

"Hablé cuestiones formales, de la causa no hablé porque no tengo las actuaciones. Yo lo tengo que defender de lo que está en el expediente y aún no lo vi", dijo esta mañana Osuna al canal Crónica TV.

El letrado añadió que, según lo que tomó conocimiento, existen "pocas pruebas hasta el momento" contra su defendido, a quien dijo que vio "normal" durante su visita a la seccional 3ra. de Resistencia, antes de su trasladado a otra dependencia policial.