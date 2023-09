Mar del Plata: se le incendió la casa y quedó sola con sus hijas en la calle

El siniestro ocurrió en la calle Avellaneda entre 174 y 176 , en el barrio Regional de la ciudad Feliz. La mujer, que construyó con mucho esfuerzo el hogar, no encuentra palabras para describir lo que siente en este momento .

Y agregó con angustia: “Lo que me pasó es muy injusto. Una vez más estoy como al principio y me costó mucho levantarme sola de mi casa, porque lo hice sola. Nadie me ayudó, el padre de mis hijas se fue y no me dio nada. Estoy sola otra vez, yendo y viniendo con las niñas y mi mochila ”.

Mar del Plata: la mujer que quedó en la calle tras perder su casa en un incendio

“Estábamos en la calle con mis chicas, hasta que mi hermana pudo hacerme un lugar y me dijo que construyera en su terreno”, recordó tras haber sido abandonada por su expareja.

Sobre el incendio, la mujer todavía no logra entender cómo ocurrió, aunque los especialistas entienden que pudo tratarse de un cortocircuito: “No entiendo cómo porque de eso siempre nos encargamos nosotros. A mis niñas siempre les digo que no dejen nada conectado, apagamos la estufa, su botella estaba cerrada, no entiendo”.

incendio mardel.webp

“Sé que si trabajo podré recuperarlo.. Lo que pasó me enoja mucho, pero sé que podré hacerlo. No me importa dormir en el suelo por ahora, pero Quiero poder darle un techo a mis hijas", completa entre lágrimas.



Quienes puedan colaborar con Rocío pueden hacerlo a través de su CBU: ROCIO.2314 o comunicándose directamente con ella mediante su Whatsapp (2236199557).