Lotocki cada vez más complicado: un fiscal pidió su detención

El artista había hablado de su salud hacía pocos días en una entrevista en El Trece y había apuntado contra el cirujano que lo operó en 2008: "Mi caso fue por la mala praxis que tuve en Uruguay . Vi una publicidad en una revista donde ofrecía rellenos y era un poco lo que estaba buscando. Fui al consultorio de Pellegrini y Córdoba, me atendió, y me dijo que no necesitaba una rinoplastía sino que había un producto que era la última tendencia en cirugía plástica que era el tema de los rellenos", sostuvo, sobre el origen de las complicaciones de salud que tuvo posteriormente.

Más adelante, cuando vio que el procedimiento no había dado los resultados que estaba buscando, se dio cuenta del problema que le había causado el producto inyectado: "Después me fui a sacar el producto. Lo esperé hasta que me atendió y no tuvo más remedio. Le dije que iba a que me arregle eso, porque no podía vivir con el dolor. Aparte, quedó totalmente deforme", aseguró.