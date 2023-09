Caso Lucas González: un acusado que estuvo preso participará ahora como testigo

El relato de Ángel Darío Arévalos, el efectivo en cuestión, fue de utilidad para abrir una nueva investigación por encubrimiento contra el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Oscar Berard. La hermana y abogada del implicado, Paola Natalia Arévalos, aseguró durante el juicio oral que "el jefe de policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: ´Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros´".