Accidente en Mar del Plata: declaró el chofer del colectivo y aseguró que perdió el control por una falla mecánica

Tras su declaración, el conductor recuperó su libertad aunque su imputación continúa vigente. En el incidente murió una joven de 18 años.

Declaró el chofer que manejaba el colectivo en Mar del Plata.

El chofer del colectivo que protagonizó el trágico accidente en la costa de Mar del Plata , donde murió una joven de 18 años y varias personas resultaron heridas, declaró este martes ante la Justicia y sostuvo que el siniestro se produjo a raíz de un desperfecto mecánico en la unidad.

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“ Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada ”, afirmó Mariano Miralles , de 30 años, durante su declaración ante el fiscal Germán Vera Tapia , a cargo de la investigación.

Tras prestar testimonio, el conductor recuperó la libertad , aunque continúa imputado mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar las causas del hecho.

Según trascendió, Miralles realizaba el recorrido habitual de la línea 532 cuando ocurrió el accidente sobre el Boulevard Marítimo , entre las calles Rivadavia y San Martín , una de las zonas más transitadas del frente costero marplatense.

Durante su declaración, el chofer sostuvo que perdió completamente el control del vehículo debido a una falla en el sistema de dirección y remarcó que no tuvo margen de maniobra para evitar el impacto.

Además, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas afectadas por la tragedia. La versión aportada por el conductor coincide, al menos de manera preliminar, con los relatos brindados por tres pasajeras que viajaban en la unidad al momento del accidente.

Las mujeres señalaron que el colectivo circulaba normalmente, respetando semáforos y paradas, hasta que instantes antes del choque advirtieron que el conductor parecía haber perdido el control del vehículo. Esos testimonios se incorporaron al expediente y forman parte de la reconstrucción que realiza la fiscalía.

La principal línea de investigación

El fiscal Vera Tapia explicó que una de las hipótesis más sólidas apunta a un posible desperfecto en el sistema de dirección del colectivo.

Según detalló, una de las posibilidades que analizan los investigadores es que el volante respondiera a los movimientos del conductor, pero que las ruedas no ejecutaran correctamente la maniobra.

Por ese motivo, los peritajes mecánicos sobre la unidad serán determinantes para establecer si efectivamente existió una falla técnica o si hubo otros factores involucrados en el siniestro.

Qué revelaron los primeros controles

Mientras avanzan las pericias, la Justicia confirmó que el colectivo tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y toda la documentación reglamentaria en regla.

Asimismo, se informó que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo. Estos elementos fortalecen, por el momento, la hipótesis de una falla mecánica como desencadenante del accidente, aunque los investigadores aguardan los informes técnicos definitivos antes de adoptar una conclusión.

Los resultados de las pericias serán fundamentales para determinar eventuales responsabilidades penales y esclarecer qué provocó que la unidad se desviara de su recorrido, subiera a la vereda y atropellara a varias personas.

La investigación continúa en curso mientras Mar del Plata permanece conmocionada por una tragedia que dejó una víctima fatal, varios heridos y numerosas preguntas aún sin respuesta.