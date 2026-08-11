Camuzzi invertirá u$s6 millones para reforzar el gas para Mar del Plata y 40 localidades de la Costa Atlántica

La obra permitirá mejorar la capacidad operativa de los gasoductos de la Costa y Tandil-Mar del Plata y fortalecer el abastecimiento de 40 localidades bonaerenses. Los trabajos comenzarán en el corto plazo y finalizarán antes del invierno de 2027.

Desde Camuzzi señalaron además que la compañía valora el acompañamiento de las autoridades competentes para poder “reencauzar esta obra estratégica para la zona”.

Camuzzi anunció una inversión superior a u$s6 millones para completar las obras pendientes de la Planta Compresora Las Armas , una infraestructura considerada estratégica para reforzar el sistema de abastecimiento de gas natural de Mar del Plata y otras 40 localidades de la región atlántica bonaerense .

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La compañía, principal distribuidora de gas natural del país por volumen, informó que los trabajos comenzarán en el corto plazo y estarán finalizados antes del invierno de 2027 . La puesta en funcionamiento de la planta permitirá mejorar las condiciones operativas del sistema conformado por el Gasoducto de la Costa y el Gasoducto Tandil-Mar del Plata , aumentando la capacidad disponible para acompañar el crecimiento de la demanda residencial, comercial e industrial.

La Planta Compresora Las Armas contará con dos equipos motocompresores, con una potencia total de 2.400 HP , que permitirán incrementar la capacidad operativa del sistema y completar un conjunto de obras de infraestructura que ya fueron ejecutadas en la zona.

En ese sentido, Camuzzi destacó que la repotenciación del sistema de transporte y distribución contempló distintas intervenciones. Entre ellas se encuentran el refuerzo del Gasoducto de la Costa , una ampliación sobre el ramal de alimentación de Balcarce y la interconexión de las estaciones reguladoras de presión La Invernada y El Tejado , que abastecen a Mar del Plata.

Estas obras fueron concluidas previamente, pero su funcionamiento pleno requería completar la Planta Compresora Las Armas. Con la nueva inversión, la distribuidora busca cerrar ese esquema de infraestructura y generar mayor capacidad para responder a la evolución de la demanda energética de la región.

La finalización de la planta adquiere relevancia en un sistema energético que deberá acompañar tanto el crecimiento poblacional como la expansión de las actividades comerciales e industriales de las localidades de la costa atlántica.

La infraestructura permitirá optimizar la capacidad de transporte y las condiciones operativas de los gasoductos que integran el sistema regional, con impacto directo sobre el abastecimiento de Mar del Plata y otras localidades bonaerenses.

Desde Camuzzi señalaron además que la compañía valora el acompañamiento de las autoridades competentes para poder “reencauzar esta obra estratégica para la zona”, que ahora tiene previsto un nuevo cronograma de ejecución.

La distribuidora deberá completar los trabajos durante los próximos meses para que la infraestructura pueda estar operativa antes del invierno de 2027, período en el que tradicionalmente se registra el mayor nivel de demanda de gas natural en la región.

La red de Camuzzi

Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen y opera sobre el 45% del territorio nacional, a través de dos regiones contiguas.

La compañía cuenta con una red de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución que supera los 50.000 kilómetros lineales y abastece a más de 2,2 millones de usuarios.

Su área de operación comprende Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, por lo que las inversiones en infraestructura de transporte y distribución tienen un impacto directo sobre una extensa porción del sistema energético argentino.