Jorge Capitanich se refirió a la muerte de Sandra Mendoza

El senador dijo unas palabras durante la sesión por la ley de Reforma Laboral en el Congreso, luego de que la Cámara alta realizara un minuto de silencio tras conocer la noticia del fallecimiento.

Sandra Mendoza falleció a los 62 años tras sufrir en las últimas horas complicaciones de salud a raíz de un cuadro de diabetes que padecía hace varios años. Según fuentes oficiales, la exdiputada también tenía secuelas por un accidente doméstico que le dejó serios problemas en su movilidad. Mariano Fuchila

La exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, murió este miércoles a sus 62 años en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, informó el Partido Justicialista (PJ) provincial, espacio al que pertenecía la dirigente. Así mismo, durante la sesión por la ley de Reforma Laboral en el Congreso, el senador Jorge Capitanich agradeció el pésame y el minuto de silencio realizado por el cuerpo parlamentario tras el fallecimiento de su exmujer.

“Señor presidente muchas gracias a usted y a la presidenta del Senado y a todos los senadores por el homenaje y por las condolencias. Obviamente se lo transmito muy especialmente a toda la familia y principalmente a mis hijas Jorgelina Ema y María Guillermina”, le expresó Capitanich a Bartolomé Abdala.

“Desde ya le hago extensivo el saludo de este cuerpo. Le deseamos para ustedes una pronta recuperación y que brille para ella la luz que no tiene fin”, manifestó Abdala después de la reincorporación de Capitanich, luego de haberse ausentado tras ser notificado del fallecimiento.

El legislador volvió a tomó la palabra: “Muchas gracias por este homenaje y el reconocimiento para una persona como Sandra que ha sido diputada nacional en dos oportunidades, legisladora provincial, ministra de Salud pública, y ha tenido una extensa y larga trayectoria política”. A lo que agregó, “En ese devenir de la vida y de la historia nos encontró en una etapa que nos permitió engendrar dos maravillosas hijas munidas siempre del compromiso, amor y solidaridad. Y un amor muy fuerte por la patria. Así que muchísimas gracias”.

Mendoza había nacido el 20 de abril de 1963 en la localidad de Presidente Roque Sáenz Peña. Se recibió de kinesióloga e inició su militancia en el peronismo de joven. Ofició como diputada nacional por Chaco entre 2009 y 2017. También estuvo casada con el exgobernador y actual senador Jorge Capitanich, con quien tuvo dos hijas: Guillermina y Jorgelina. Su primer cargo público fue el de diputada provincial, para luego dar el salto a la Casa de Chaco, en la Ciudad de Buenos Aires. En 2007 trabajó como ministra de Salud en su provincia, hasta que fue electa para ocupar una banca en la Cámara baja.