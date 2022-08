Caso García Belsunce: Nicolás Pachelo abrió un perfil en Instagram y un canal de YouTube

#1 - MI CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Según el perfil @nicolás.pachelo de Instagram, que hasta esta tarde contaba con unos 270 seguidores, el video fue subido a un canal de YouTube y cuenta "su" verdad de manera cronológica.

Durante los años en los que la causa era instruida por el fiscal Diego Molina Pico, el caso tuvo un blog en el que allegados a la familia García Belsunce subían parte del expediente y ejercían la defensa pública del viudo y el resto de los familiares de María Marta que hasta ese momento estaban imputados.

En los casi los nueve minutos y medio que dura la filmación -la primera de varias, según expresó-, Pachelo se defendió de las acusaciones de los fiscales del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Andrés Quintana, quienes lo imputaron como autor del homicidio de García Belsunce.

“Del 2002 al 2016, nueve jueces del Poder Judicial de San Isidro encontraron a la familia y a (Carlos) Carrascosa culpables de encubrimiento y del homicidio de María Marta. En 2016, una sala de Casación revisó el fallo y decidió absolverlo (a Carrascosa) por unanimidad, alegando que no había ninguna prueba para condenarlo, o sea, los nueve jueces del Poder Judicial que lo condenaron aparentemente se equivocaron o en el peor de los casos, fueron negligentes al condenarlo sin prueba”, afirmó.

Sobre dicha absolución, Pachelo contó que fue apelada por el fiscal general de Casación, Carlos Altuve, quien consideró que “las pruebas del expediente demuestran sobradamente su responsabilidad en el hecho”.

Pachelo hizo referencia a que la imputación del fiscal Quintana se realizó en 2017, “a pocos días de que la causa quede prescripta”, con el solo hecho de que sea juzgado nuevamente el homicidio de la socióloga con un nuevo acusado.

“En mayo de 2020, con Nicolás Pachelo ya imputado, la causa de encubrimiento de la familia llamativamente prescribe. A la familia la condenó el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Isidro y una sala de Casación, es decir, tuvo una condena y una confirmación de condena. Cuando apelaron a la Corte Suprema, misteriosamente no cumplió con los tiempos procesales de una causa muy importante que es el encubrimiento del homicidio de María Marta García Belsunce, y la Justicia dejó que prescriba”, describió.

A raíz de ello, aseguró que, al ser el único acusado del crimen, sería “totalmente incongruente, contradictorio y absurdo” que la familia lo haya encubierto a él, por lo que entonces a su parecer “se allanó el camino de la fiscalía” para acusarlo.

“Hoy me encuentro acusado del homicidio de María Marta García Belsunce sin ninguna prueba en mi contra. Todas las pruebas que están en el expediente hoy estaban desde el año 2002. No hay un testimonio nuevo, ni un testigo, ni una huella, ni un pelo ni un arma, no hay absolutamente nada en el juicio en el que estoy sentado como acusado”, indicó.

Para Pachelo, los fiscales Ferrari y Quintana “están tratando de ponerle un moño a esta causa, tratando de condenar a un inocente para enmendar 20 años de papelones judiciales, de fiscales que acusaban, de jueces que condenaban y de jueces que confirmaban las condenas”.

El imputado también acusó a parte del periodismo de publicar solo la versión de la Justicia y sostuvo que “lo mismo que hicieron con Carrascosa y la familia hace 20 años” lo están haciendo ahora con él.

Por último, Pachelo hizo referencia a los rastros genéticos compatibles con dos hombres y una mujer que se hallaron en la escena del crimen y por los cuales él se realizó dos extracciones de sangre para comparar los perfiles, cuyos ambos resultaron dieron negativos.

“En la escena del crimen tenemos tres rastros de ADN de los posibles asesinos de María Marta García Belsunce pero que no tienen dueño. Entonces me pregunto, porqué los fiscales en vez de acusar sin pruebas a alguien porque no se dedican a buscar el dueño de ese ADN que nos llevaría directamente a la vinculación del asesino de María Marta García Belsunce, es un elemento probatorio directo”, concluyó.