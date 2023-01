¿Vida en Marte?: verdades y creencias sobre la posibilidad de lugares habitables

En noviembre del año pasado, las muestras tomadas por el rover Perseverance, una de las unidades de estudio que la NASA tiene en Marte, dio algunas novedades que alentarían la idea de que hubo vida en el planeta rojo.

marte-planeta2.jpg

Los fragmentos encontrados de un meteorito marciano, estudiados con un novedoso tipo de microscopio cuántico, aportaron pruebas de que el campo magnético del planeta pudo haber persistido hasta hace 3.900 millones de años. Lo cual representa a cientos de millones de años más de los que se pensaban.

El meteorito marciano acabó en la Tierra en un viaje de miles de millones de kilómetros, después de que otro meteorito impactara en el planeta rojo e hiciera que esa gran roca se desprendiera del planeta.

Meteorito.jpg

¿Hubo vida en Marte?

Si bien existe una tendencia sumamente clara que busca movilizar la idea de que es posible que hayan existido comunidades de seres vivos en el planeta rojo, no quita que no sean noticias puramente sensacionalistas o ambiguas (a veces promovidas por los científicos). Los datos, por ahora, no pueden tomarse como respuestas oficiales o concretas.

marte 1.jpg Marte. Ambito.com

Sí es real que Marte pudo ser habitable, pero no existen evidencias directas de que la vida haya existido allí. No se encontraron ni compuestos orgánicos que puedan percibirse como biomarcadores ni tampoco huellas geoquímicas de actividad de seres vivos.