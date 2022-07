Marvel's Spider-Man de PlayStation llega a PC: cuáles son los requisitos.

Unlocked framerates

Nvidia's Deep Learning Super Sampling (DLSS)

Soporte para monitores ultrawide

Sombras mejoradas

Reflejos con ray-trace

Soporte para DualSense o Mouse y Teclado

Guardado en la nube tanto para Steam como para la store de Epic

Este lanzamiento continua la tendencia que Sony viene marcando de llevar sus exclusivos a PC. Así como lo hicieron con God of War, Days Gone y Horizon: Zero Dawn, próximamente lo harán con The Last of Us y esperan tener la mitad de sus juegos en PC y celulares para 2025.

Cuáles son los requisitos para jugar Marvel's Spider-Man en PC

spider man PC requisitos especificaciones tecnicas Estos son los requerimientos y especificaciones técnicas para Marvel's Spider-Man en PC. Insomniac Games

El mínimo de requerimientos es bastante alcanzable para una PC pensada para una base de gaming. Para correrlo a 720p y 30 FPS, el juego pide una placa de video Nvidia GeForce GTX 950, o AMD equivalente, procesador Intel Core i3-4160, o AMD equivalente y 8 GB de RAM.