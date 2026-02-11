La noticia de IPS que podría cambiar los planes de los jubilados y pensionados en febrero + Seguir en









Los beneficiarios bonaerenses deberán saber esto antes de acercarse a recibir atención presencial en el organismo.

Sede central del organismo, ciudad de La Plata. Imagen: IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) es el organismo encargado de administrar jubilaciones y pensiones de trabajadores estatales bonaerenses. A través de sus delegaciones y centros de atención, miles de jubilados y pensionados realizan consultas, trámites y gestiones vinculadas a sus haberes y beneficios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para muchos beneficiarios, la atención presencial sigue siendo clave para resolver dudas o completar trámites previsionales. En ese contexto, el organismo informó recientemente que habrá un cambio en la atención que puede modificar la organización habitual de quienes dependen de sus oficinas.

Jubilados IPS Los beneficiarios bonaerenses deberán buscar atención en otra sede mientras San Isidro permanece cerrada. Imagen: Freepik Qué sucederá con la oficina de San Isidro de IPS El IPS comunicó que la oficina ubicada en San Isidro permanecerá cerrada de forma temporaria y que la fecha de reapertura será informada oficialmente más adelante. Mientras dure esta situación, quienes necesiten atención presencial podrán acercarse a otros Centros de Atención Previsional cercanos.

Las alternativas disponibles son el CAP de Vicente López, en Maipú 3028, y el de Tigre, en avenida Cazón 171. Ambos atienden de lunes a viernes entre las 8.30 y las 13.30, lo que permite que jubilados y pensionados continúen realizando trámites y consultas de manera presencial pese al cierre momentáneo de la sede habitual.

Por otro lado, el resto de los canales de comunicación habitual no se verán afectados. Por lo que los jubilados y pensionados podrán contactarse a través de la página web oficial del organismo, la línea gratuita 148 y el correo electrónico [email protected].

También se reciben consultas a través de las redes sociales oficiales del organismo en Instagram, Facebook y X (Ex Twitter).

Temas Jubilados

IPS