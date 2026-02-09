El acuerdo de la Caja de Jubilaciones de Córdoba que marca un antes y un después para sus beneficiarios + Seguir en









El organismo previsional cordobés llevó adelante una medida que servirá como ejemplo en todo el país.

El nuevo convenio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba. Imagen: Freepik

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba cumple un rol clave en el sistema previsional provincial, administrando beneficios para jubilados, pensionados y retirados estatales. Además del pago de haberes, impulsa programas culturales, educativos y sociales destinados a promover el bienestar, la inclusión y una vida activa en la etapa pasiva.

En los últimos años, la entidad también avanzó con iniciativas orientadas a ampliar servicios y oportunidades para las personas mayores. En ese marco se inscribe el reciente convenio firmado con la Universidad Provincial de Córdoba, un acuerdo que busca fortalecer actividades educativas, culturales y sociales para sus beneficiarios.

Jubilados Los jubilados cordobeses obtendrán un nuevo beneficio. Imagen: Freepik El convenio de La Caja con la Universidad Provincial de Córdoba: cómo afectará a los jubilados El acuerdo establece líneas de trabajo conjuntas entre ambas instituciones, con foco en proyectos educativos, socioculturales, ambientales y productivos. La iniciativa apunta a beneficiar tanto a personas mayores como a estudiantes y docentes, fomentando la integración intergeneracional y el acceso a nuevas propuestas formativas.

Entre las acciones previstas se destacan actividades culturales y recreativas, trayectos de formación breve especialmente pensados para adultos mayores y pasantías educativas de estudiantes avanzados en espacios vinculados a la Caja. La meta es promover participación activa, inclusión y acceso a herramientas que mejoren la calidad de vida de los jubilados.

Además, la articulación con la Universidad Provincial busca ampliar derechos y oportunidades para las personas mayores, reforzando políticas de envejecimiento activo y consolidando una red de colaboración que combine educación, cultura y acompañamiento social. Este programa es, sin dudas, algo que marca el camino para el resto de los organismos previsionales.

Es la primera vez que una institución de estas características realiza un convenio de esta magnitud y ofrece esta opción, que va a favorecer el bienestar de los adultos mayores, retrasando el deterioro cognitivo y brindando oportunidades que normalmente no se dan.

