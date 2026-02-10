Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en marzo 2026 + Seguir en









El INDEC dio a conocer el índice de inflación correspondiente a enero de 2026, que mostró una aceleración al 2,9%, en medio de la controversia por la implementación del nuevo IPC. Con ese dato, ya se pueden calcular los montos que percibirán los jubilados y pensionados el próximo mes.

Las jubilaciones aumentan en marzo y estos son los montos.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya definió el aumento que recibirán las jubilaciones y pensiones en marzo de 2026. De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente y tras el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los haberes previsionales se ajustarán nuevamente por inflación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados perciben incrementos mensuales, cuyo porcentaje se determina en función del último índice de inflación informado oficialmente. El objetivo de la medida es evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Jubilados: monto de las jubilaciones de ANSES en marzo El INDEC informó que la inflación de enero de 2026 fue del 2,9%, porcentaje que se aplica sobre los haberes de febrero. En consecuencia, los jubilados y pensionados del sistema ANSES cobrarán los siguientes montos en marzo de 2026:

Jubilación mínima: $369.495,16

Jubilación máxima: $2.486.347,64

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $295.596,53

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $258.649,34

PNC para madres de siete hijos: $369.495,16 FOTO ANSES CON BILLETES.webp Bono para jubilados en marzo 2026 El Gobierno confirmó que durante marzo continuará el bono extraordinario de $70.000, que no se actualiza por inflación y está destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Con el refuerzo incluido, los montos finales quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $439.495,16

Jubilación máxima: $2.486.347,64

PUAM: $365.596,53

PNC por invalidez o vejez: $328.649,34

PNC para madres de siete hijos: $439.495,16 El bono se otorga de manera completa a quienes cobran el haber mínimo, mientras que quienes perciben ingresos por encima de ese monto acceden a un pago proporcional, hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Temas ANSES

Jubilados

Inflación

INDEC