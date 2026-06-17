Megaoperativo en Buenos Aires: allanaron 121 objetivos por ciberpedofilia y grooming

Los procedimientos se realizaron en 76 localidades bonaerenses. La investigación alcanzó a 111 personas, secuestró computadoras, celulares y dispositivos de almacenamiento, e identificó posibles víctimas directas de abuso sexual infantil.

El operativo fue coordinado por el Ministerio Público bonaerense junto a fiscalías especializadas y distintas fuerzas de seguridad.

El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires realizó este miércoles un megaoperativo contra la ciberpedofilia, el grooming y la circulación de material de abuso sexual infantil . En total, se concretaron 121 allanamientos simultáneos en 76 localidades bonaerenses , en el marco de la denominada “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII” .

La investigación fue impulsada por los fiscales referentes en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público bonaerense, bajo la órbita de la Procuración General a cargo de Julio Conte-Grand . Se trata de la séptima edición de este tipo de procedimientos coordinados en la provincia.

Según informaron desde la Procuración, el objetivo del operativo fue desarticular redes de agresores sexuales y avanzar contra distintas modalidades vinculadas al abuso sexual infantil en entornos digitales. Las causas investigan delitos contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal , entre ellos la distribución, tenencia y eventual producción de material de abuso sexual infantil, además del acoso sexual en línea conocido como grooming.

La pesquisa había comenzado con 138 objetivos iniciales , que luego derivaron en 121 objetivos finales allanados . Los procedimientos se llevaron adelante en distintos departamentos judiciales bonaerenses, entre ellos Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

De acuerdo con el informe oficial, hubo 111 personas investigadas, de las cuales 106 son hombres y cinco mujeres. Además, se detectó la participación de dos menores de 18 años que habrían compartido material de abuso sexual infantil. El rango etario de los involucrados va de los 15 a los 75 años.

Otro dato relevante de la investigación es que seis de las personas investigadas trabajan en contacto directo con infancias y adolescencias. También se identificaron 37 menores convivientes con los involucrados y cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil.

Entre los domicilios allanados se incluyó además una unidad carcelaria, donde se encontraban personas privadas de la libertad por delitos de abuso sexual infantil. En otro de los objetivos, los investigadores detectaron a una persona con antecedentes en una causa por el mismo tipo de delito.

Secuestraron computadoras, celulares y dispositivos de almacenamiento

Durante los allanamientos, las fuerzas intervinientes secuestraron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento, 165 celulares y dos armas de fuego. También se realizaron 31 triages y/o visus sobre elementos digitales incautados, con el objetivo de detectar evidencia relevante para las causas en trámite.

El procedimiento fue coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto con fiscales y ayudantes fiscales especializados de toda la provincia.

En la investigación funcionaron como nodos ocho dependencias judiciales especializadas, entre ellas fiscalías y ayudantías de Dolores, Junín, La Plata, La Matanza, Morón, Pergamino, Quilmes y San Isidro.

Del operativo participaron efectivos y especialistas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía bonaerense, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, áreas de delitos informáticos de distintos departamentos judiciales, la Prefectura Naval Argentina y divisiones operativas federales de Junín, Mar del Plata, Necochea, Pergamino y Pinamar.