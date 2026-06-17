Roblox lanzó una guía para familias argentinas contra el grooming

Se trata de una iniciativa junto a Groming Argentina, para prevenir el acoso en menores. En esta edición, cuenta con dos subtipos por edad y nuevas configuraciones de privacidad y control parental.

La guía remarca la importancia de conservar evidencias ante una sospecha, realizar la denuncia correspondiente y pedir asesoramiento.

La plataforma de videojuegos Roblox presentó junto a Grooming Argentina la edición 2026 de su Guía para Familias Argentinas , un documento orientado a prevenir riesgos en partidas online y ayudar a madres y padres a configurar herramientas de seguridad dentro de la aplicación.

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El lanzamiento llega acompañado por una nueva categorización de cuentas para menores de 16 años: Roblox Kids , destinada a usuarios de 5 a 8 años, y Roblox Select , pensada para chicos y adolescentes de 9 a 15. La compañía busca ordenar el acceso a experiencias, funciones de chat y controles parentales según la edad del usuario.

“Durante años cometimos el error de pensar que la seguridad digital era un problema exclusivamente tecnológico. Hoy sabemos que proteger a niñas, niños y adolescentes en internet exige una responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas, las organizaciones de la sociedad civil y las propias plataformas”, señaló el fundador y director ejecutivo de Grooming Argentina Hernán Navarro .

La nueva categorización de Roblox divide las experiencias para menores de 16 años en dos tipos de cuenta: Roblox Kids y Select.

La Guía para Familias Argentinas 2026 reúne recomendaciones para acompañarlos en videojuegos online, revisar la configuración de privacidad, activar controles parentales, limitar contactos, bloquear usuarios y reportar comportamientos sospechosos.

El documento también explica señales de alerta vinculadas al grooming. Entre las recomendaciones, aparecen mantener conversaciones frecuentes sobre la vida digital de los chicos, saber con quiénes juegan, enseñarles a proteger información personal, evitar que compartan datos sensibles y prestar atención a cambios de conducta, como aislamiento repentino, nerviosismo frente al celular o preocupación excesiva por contactos online.

La guía también remarca la importancia de conservar evidencias ante una sospecha, realizar la denuncia correspondiente y pedir asesoramiento especializado. Al respecto, Grooming Argentina informó que dispone del WhatsApp +54 9 11 2481-1722 para recibir consultas y reportes de manera confidencial.

Roblox Kids y Roblox Select: las funciones de las nuevas cuentas para menores

En el caso de Roblox Kids, existen las protecciones predeterminadas más estrictas de la plataforma. Acá los chicos pueden acceder a juegos con etiquetas de madurez de contenido Mínimo o Leve que atravesaron un proceso de revisión adicional. El chat aparece desactivado de forma predeterminada.

En el caso de Select, habilita experiencias calificadas hasta Moderado que también pasaron por controles extra. En este caso, la configuración del chat varía según la edad y la región, con medidas de seguridad adicionales para menores de 16 años.

Según la plataforma, los usuarios son asignados automáticamente a la categoría correspondiente a partir de sus sistemas de verificación de edad. Todos los juegos publicados pasan por herramientas de moderación y reciben una clasificación de madurez de contenido.

Para Roblox Kids y Roblox Select, la evaluación suma revisiones adicionales, como verificación del desarrollador, análisis en tiempo real, clasificación de contenido y exclusiones predeterminadas.