Mercado Crédito: todo lo que tenés que saber para comprar en cuotas sin usar tarjeta

Dirigirse a la aplicación o sitio web oficial de Mercado Libre o Mercado Pago.

o sitio web oficial de o Iniciar sesión con una cuenta existente o registrarse en el portal.

Desde allí dirigirse a la sección de "Mi Cuenta".

Entrar en "Prestamos".

Cabe destacar que solicitar la activación de Mercado Crédito es un proceso rápido y fácil que solo requiere unos pocos minutos. Será necesario que confirmes tu número de teléfono móvil y verifiques tu identidad.

Una vez que hayas completado el proceso de solicitud, Mercado Crédito se activará automáticamente, aunque en ciertos casos el proceso podría tardar hasta dos días hábiles.

¿Mercado Crédito tiene costo de mantenimiento?

No existen cargos adicionales por la activación o mantenimiento de Mercado Crédito, ya que ambos servicios son completamente gratuitos. Además, en el caso de no utilizarlo, no se te cobra ningún tipo de cargo o comisión.

Cómo verificar el teléfono móvil y la identidad en Mercado Libre