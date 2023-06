Mercado Libre Vendedores: cómo aprovechar las críticas para vender más

Reputacion mala mercado libre.png

Es importante mantener una comunicación activa con tus clientes mientras trabajas en la resolución de un problema. Evitar dejar mensajes sin respuesta, ya que esto puede generar mayor molestia en el comprador. Es necesario informar que estás tratando de solucionar la situación, de manera que el cliente se sienta escuchado, y asegurarse que te vas a poner en contacto lo más pronto posible con una respuesta.

Aprender de los mensajes negativos

Es muy probable que algún cliente no quede satisfecho con tu producto o tu servicio de venta. Lejos de desanimarse, se recomienda utilizar estos episodios como un aprendizaje para evitar que en el futuro algunos errores se vuelvan a repetir. Si las observaciones negativas son recurrentes en relación a un determinado producto, es necesario analizar si no es hora de sacarlo del catálogo o ajustar el anuncio.

No demostrar enojo

Es fundamental entender que entrar en discusiones con un cliente nunca es una opción recomendable. La manera en que manejes las críticas puede tener un impacto significativo en la relación con el comprador, e incluso influir en la posibilidad de concretar una venta o cerrar un negocio.

Aunque en ocasiones puedan surgir comentarios inapropiados, es crucial evitar que la frustración dicte tus acciones. Siempre es preferible responder con calma, lo cual te permitirá ganar la confianza de un nuevo cliente. Tomar una actitud proactiva frente a comentarios negativos te posiciona como un vendedor responsable que sabe cómo manejar situaciones desafiantes y ofrecer soluciones adecuadas.

Ponerse en el lugar del cliente

Imaginate que quien se quedó insatisfecho con la compra fuiste vos y que el producto no llegó como esperabas. ¿Realizarías una queja en casos como estos? Esta forma de ver el comentario negativo ayuda a entender mejor cuál es el problema y por qué genera un malestar en tu cliente.

Utilizar la queja a tu favor

Hablá con tu cliente, tratá de entenderlo. Ofrecele una propuesta que pueda recompensarlo como un cupón de descuento o un vale de compra.

Recordar que el comentario es algo puntual

Es fundamental comprender que una evaluación negativa representa únicamente un momento específico, una venta en particular, y no refleja necesariamente la reputación general de tu marca o la calidad de todos tus productos. No permitas que esto afecte negativamente tu relación a largo plazo con el cliente.

Tratá el comentario como una situación aislada, resolvelo y seguí adelante. La satisfacción del cliente y la cercanía que se tiene con el cliente son más importantes que una reseña negativa. Mantener siempre abierta la vía de comunicación con tus consumidores es clave. Del mismo modo prestar atención a lo que tienen que decir y utilizar las críticas como herramientas para identificar áreas de mejora en tu estrategia de ventas es vital.