Le robaron su celular, le vaciaron la cuenta de Mercado Pago y lograron sacar un crédito: "Necesito una rápida solución"

Al robarle el dispositivo móvil, los delincuentes tuvieron acceso a su billetera virtual y lograron vaciarle la cuenta de Mercado Pago, logrando, además, la realización de una transferencia.

tuit.jpg

“Yo tenía Mercado Pago en mi celular y de hecho, lo usaba bastante. Tenía tarjetas asociadas de crédito y débito y plata en la cuenta. A mí me robaron el celular IPhone XR el pasado jueves, que no tiene huella, tiene reconocimiento facial y clave numérica. Yo tenía todas las condiciones de seguridad activadas; quiero que eso quede claro porque en Twitter me están diciendo que es imposible que entren a la app sin las claves. Yo misma usaba Mercado Pago y me pedía mi reconocimiento facial. La app es vulnerable”, le contó inicialmente Julia a Ámbito.

Y agregó: “luego del robo, llegué a mi casa, intenté entrar a MP y como tenía la verificación de dos pasos activada me enviaron un código de seguridad al teléfono que me habían robado. Avisé que no tenía ese celular y me dijeron que iban a verificar mí identidad. Mostré el documento, mi rostro y me dijeron que el proceso podía demorarse 24 horas”.

La joven recordó lo sucedido y remarcó que “no pude acceder a mi cuenta y a la hora los ladrones me vaciaron la cuenta. Aún no sé cómo entraron, me sacaron 18 mil pesos que tenía en la cuenta y sacaron un crédito por 15 mil. Intentaron pasarse 40 mil pesos de mi tarjeta de crédito y no pudieron porque Visa se los rebotó. Yo hice la denuncia del robo del celular en seguida”.

El día posterior al hecho, precisó que “cuando logro obtener un nuevo sim, entré a la app, vi los movimientos, los denuncié y me comunicaron que iban a dar de baja el crédito, pero no me dieron novedades del dinero sustraído. Ayer me contacté y me dieron la respuesta que subí al tuit. Hice la denuncia en Defensa del Consumidor. Me contaron de casos que lograron que le devuelvan la plata. Uno de Dolores Gortari, una fotógrafa de influencers muy conocida a la que le devolvieron 197 mil pesos y otra de una chica que movió el tema mucho en redes. Me decidí entonces por publicar mi caso y pedirles ayuda a mis conocidos para darle difusión. Lamentablemente, desde entonces no dejan de llegarme casos similares donde la empresa se lava las manos”.

robo 2.jpg

Por último, aclaró que desde Mercado Pago volvieron a escribirle asegurándole que “el equipo especializado está analizando las operaciones, cuando ayer según el área encargada, era directamente imposible anular el pago”.