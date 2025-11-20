Mi PAMI: cómo buscar las farmacias y vacunatorios más cercanos + Seguir en









La página web y aplicación cuenta con un buscador oficial que facilita a los jubilados encontrar el punto más próximo a su hogar.

Para muchos afiliados del PAMI, encontrar una farmacia cercana donde tengan cobertura o se apliquen vacunas puede ser todo un embole. Sin embargo, el sitio oficial del instituto cuenta con un buscador muy útil que simplifica bastante ese trámite. No hace falta andar llamando a diez locales o peregrinar de farmacia en farmacia porque con solo unos clics podes localizar los puntos dentro de la red PAMI que más te convienen.

Este servicio no solo sirve para conseguir medicamentos, también permite identificar vacunatorios antigripales habilitados dentro de la red de farmacias PAMI, lo que garantiza que puedas hacerte la vacuna sin tener que ir a un hospital. Es algo clave especialmente para los afiliados mayores o con factores de riesgo.

pami.jpg Qué puedo solicitar en las farmacias a través de PAMI En las farmacias adheridas a PAMI se puede hacer más que solo comprar remedios. El sitio oficial indica que están habilitadas para dispensar medicamentos, entregar pañales y también aplicar vacunas antigripales.

Respecto a las vacunas, la campaña antigripal del PAMI cubre a personas mayores de 65 años, así como a afiliados menores con factores de riesgo, según los lineamientos oficiales. La vacuna es gratuita y no requiere turno previo, lo que simplifica bastante para los jubilados o pensionados; basta con ir a una farmacia habilitada con DNI y credencial PAMI.

Vacuna PAMI También conviene resaltar que la red es grande, ya que son más de 6.700 farmacias habilitadas en todo el país para la campaña antigripal, según el PAMI.

Además, PAMI implementó un sistema de receta electrónica, lo que permite que los afiliados obtengan sus medicinas sin tener que ir con una hoja en papel. Esto hace que el retiro de medicamentos sea más ágil y menos engorroso, sobre todo para quienes tienen fármacos con cobertura por su obra social. Cómo usar el buscador de farmacias de PAMI, paso a paso Entra al sitio oficial de PAMI y busca la sección de farmacias o vacunación: PAMI ofrece un buscador específico para su red.

Selecciona tu provincia. Es obligatorio elegirla para que el buscador te muestre farmacias relevantes dentro de tu zona.

Luego, elegí el motivo: si vas por vacunas antigripales, entrega de medicamentos o pañales. Opcionalmente, podes ingresar localidad y código postal para que la búsqueda sea más precisa.

Hace clic en buscar y el sistema mostrará un listado con las farmacias habilitadas según tus criterios.

Una vez que veas la farmacia que te conviene, una buena idea es llamar previamente para confirmar si tiene la vacuna o si pueden dispensarte el medicamento que necesitas, ya que no siempre todos los locales tienen stock.

